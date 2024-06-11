Выборы в Европарламент: правые не покорили Восточную Европу

На востоке ЕС часть крайне правых партий набрала намного меньше голосов на выборах в Европарламент, чем ожидалось. Особенно удивили результаты в Польше, Словакии и Венгрии.

Потрясение в Европе велико: в наиболее важных странах Евросоюза в Западной Европе правоэкстремистские или крайне правые партии добились значительных успехов на выборах в Европарламент, в том числе в Германии, Франции, Италии и Австрии. В восточной части Евросоюза ситуация иная - и совсем не такая, как можно было бы предположить, учитывая имидж этой части Европы. В сознании многих этот регион является оплотом Виктора Орбана и Ярослава Качиньского, националистов и правых популистов.

От стран Балтии до Болгарии националистические и правоэкстремистские партии, а также евроскептики почти везде показали результаты хуже, чем ожидалось или потеряли голоса. Только в Словении и Чехии на европейских выборах победили две партии, союзные Орбану и его правому националистическому движению ФИДЕС.

В остальном картина удивительна и разнообразна. В Венгрии партия Орбана впервые за много лет потеряла значительную долю голосов на выборах, в то время как новичок и претендент на пост премьер-министра получил 30 процентов голосов. В Польше проевропейская и либерально-консервативная коалиция премьер-министра Дональда Туска неожиданно заняла первое место на выборах в Европарламент. В Словакии "Прогрессивная партия" явно опередила правящую партию "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) правого националиста, премьер-министра Роберта Фицо. В Румынии и Болгарии правоэкстремистско-националистические и пророссийские партии получили меньше голосов, чем ожидалось, или не смогли добиться каких-либо значимых успехов.

Сменится ли власть в Венгрии в 2026 году?

Результаты европейских и одновременно прошедших местных выборов в Венгрии, пожалуй, самые примечательные. Впервые с 2009 года на выборах в Европарламент альянс правой националистической партии Орбана ФИДЕС и небольшой Христианско-демократической народной партии (KDNP) получил не абсолютное большинство, а лишь чуть менее 45 процентов. Хотя ФИДЕC и опередила все остальные партии, наблюдатели расценивают этот результат как пощечину привыкшему к успеху премьер-министру.

Петер Мадьяр (в центре) показал лучший результат, достигнутый оппозиционной партией с 2010 года Фото: Bernadett Szabo/REUTERS

Новичок и критик Орбана Петер Мадьяр, появившийся на политической сцене всего несколько недель назад со своей партией "Уважение и свобода" (TISZA), набрал около 30 процентов - это самый высокий результат, достигнутый какой-либо оппозиционной партией с момента прихода Орбана к власти в 2010 году. 43-летний Мадьяр - бывший функционер ФИДЕC, который в последние годы занимал высокооплачиваемые должности в государственном аппарате Орбана и впервые появился на публике в качестве оппозиционного политика в феврале 2024 года. Мадьяр во многом представляет правоконсервативные позиции ФИДЕC, например, в миграционной политике, но обещает очистить страну от коррупции и кумовства, а также от недостатков в системах здравоохранения и образования. Кроме того, в отличие от Орбана, он явно настроен проевропейски.

Орбан прокомментировал неудовлетворительные результаты работы своей партии коротко, но в вызывающей манере. "Мы победили старую и новую оппозицию, и неважно, как называется нынешняя оппозиция, мы будем побеждать ее снова и снова", - сказал он своим сторонникам в ночь на 9 июня. Его соперник Петер Мадьяр, напротив, пообещал смену власти на предстоящих парламентских выборах в 2026 году и объявил: "Все только начинается!"

Польша: Только второе место для PiS

В Польше либерально-консервативная "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска заняла первое место с 37 процентами голосов, хотя многие наблюдатели ожидали, что правящая коалиция, которая находится у власти только с осени прошлого года, потерпит поражение. Правонационалистическая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, которая управляла страной с 2015 по 2023 год, была вынуждена довольствоваться 36 процентами и заняла второе место, хотя по результатам опросов была впереди.

"Сегодня мы показали, что являемся огонькомнадежды для Европы", - сказал Туск вечером 9 июня в Варшаве. "В ближайшие месяцы Польша будет решать, как будет выглядеть Европа", - продолжил премьер-министр. Его страна является "лидером в ЕС". Лидер PiS Качиньский был настроен агрессивно и назвал результаты выборов "большим вызовом". Ссылаясь на цвета польского флага, он призвал свою партию создать "бело-красный фронт".

Ярослав Качиньский и его партия PiS не смогли взять реванш за поражение на парламентских выборах в Польше Фото: Tomasz Gzell/EPA

Праздник Туску подпортили результаты его партнеров по коалиции: христианско-демократический "Третий путь" набрал семь процентов, а Левая партия - шесть процентов. И тех, и других обогнала антиевропейская, крайне правая партия "Конфедерация", добившись своего лучшего результата - чуть менее 13 процентов.

Сюрприз в Словакии

Одним из главных сюрпризов европейских выборов стала чистая победа лево-социал-либеральной оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" (ПС) с 28 процентами голосов. Фаворитом считалась номинально социал-демократическая, а фактически право- националистическая партия "Направление - социальная демократия" (SMER-SD) главы правительства Роберта Фицо, который был тяжело ранен в результате покушения в середине мая. Негативная риторика SMER-SD после покушения, очевидно, принесла партии больше вреда, чем пользы - Фицо, например, недавно в своей первой речи после покушения обвинил оппозицию в том, что она виновна в этом нападении, распространяя запутанные ультраправые теории заговора.

В Чехии, напротив, правая либеральная партия "Акция недовольных граждан" (ANO), бывшего премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша набрала 26 процентов голосов. Она является частью правого националистического лагеря на востоке ЕС, но, в первую очередь, выступает против миграции, а не против Европы. Второе место на выборах у проевропейского консервативно-либерального правительственного альянса премьер-министра Петра Фиалы с 22 процентами. Ультраправая партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) потеряла почти половину голосов по сравнению с европейскими выборами 2019 года и парламентскими выборами 2021 года, набрав всего пять процентов.

Никакого "завоевания Брюсселя"

В Хорватии, Румынии и Болгарии победили давние правящие партии и альянсы, часть из которых трудно отнести к той или иной категории. В основном они представляют проевропейские и в то же время консервативно-националистические позиции, включая Социал-демократическую партию Румынии, вступившую в альянс с Национал-либеральной партией для участия в европейских выборах. Ни в одной из трех стран ультраправые партии не смогли добиться прорыва. В Румынии пророссийская ультраправая партия "Альянс за объединение румын" набрала порядка 14 процентов.

Акция пророссийской ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Фото: Joe Klamar/AFP/Getty Images

На востоке Европейского Союза не только не произошло общего сдвига вправо. Самопровозглашенный лидер борцов за суверенитет от ЕС в регионе, венгерский премьер-министр Орбан, явно не достиг своей цели - "завоевать и перевернуть Брюссель вверх дном" на европейских выборах. И не только потому, что сам показал низкие результаты на выборах, но и потому, что у него нет сильных союзников в Центральной и Юго-Восточной Европе.