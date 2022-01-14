Встреча с Лавровым: крещенское купание для главы МИД ФРГ?

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Анналена Бербок приехала с первым визитом в Москву в должности главы МИД ФРГ, чтобы обсудить кризис вокруг Украины и не только. Что за испытание ее ждало, знает Сергей Елкин.
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Агрессия России против Украины "будет иметь высокую цену", напомнила Анналена Бербок. По ее словам, разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию можно только путем дипломатии.
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев пообещала дипломатическую поддержку и подтвердила, что Берлин не готов поставлять оружие. Но в Украине уверены, что позиция ФРГ может измениться.