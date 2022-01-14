Встреча с Лавровым: крещенское купание для главы МИД ФРГ?

Новое правительство Германии - фотогалерея

Марко Бушман

Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.