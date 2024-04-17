Все больше немцев готовы жертвовать зарплатой. Ради чего?

Немцы готовы отказаться от части или даже половины зарплаты ради счастья на работе. Более трети сотрудников различных компаний задумываются об увольнении. DW знакомит с новым исследованием.

Есть ли счастье на работе? Долгое время в немецкой корпоративной культуре было принято считать, что на работе мы находимся не ради удовольствия, а ради того, чтобы работать. Но времена меняются - и для нового поколения квалифицированных кадров быть счастливым на своем рабочем месте не означает просто быть довольным. Понятие "счастье на работе" включает в себя гораздо больше критериев.

В этом уверены авторы актуального доклада Work Happiness Report, подготовленного гамбургской компанией awork, специализирующейся на том, чтобы помогать различным коллективам работать эффективнее.

Эти люди исследуют, измеряют и анализируют счастье сотрудников. Они подчеркивают, что "быть довольным" не может приравниваться к "быть счастливым", так как степень удовлетворенности зависит от ожиданий сотрудника. А если они у него изначально были низкие или вообще отсутствовали? DW получила доступ к докладу и делится основными выводами.

Главные выводы исследования о счастье на работе

Если говорить об общих тенденциях, то Германии до полного счастья еще довольно далеко. В результате опроса, проведенного awork, выяснилось, что действительно счастливыми на рабочем месте себя ощущают менее 10 процентов респондентов. При этом почти четверть на работе несчастны.

Что стало самым неожиданным для авторов исследования? Об этом DW рассказал сооснователь и исполнительный директор awork Тобиас Хагенау (Tobias Hagenau). "Больше всего поражает растущая готовность отказаться от зарплаты или даже уволиться ради большего счастья на работе, - отмечает исследователь. - В экономической ситуации, которую мы наблюдаем сегодня, мы ожидали обратных тенденций или стагнации. Рост показывает наглядно, какое значение приобретает счастье на работе".

"Это говорит о том, что для работников умственного труда речь больше не идет просто о каком-то рабочем месте. Они все чаще рефлектируют, действительно ли их работа является для них выигрышем, - говорит Тобиас Хагенау. - Это четкий сигнал предприятиям, что пора уделить внимание мерам по созданию рабочей атмосферы, делающей сотрудников более счастливыми, - с целью снижения текучки кадров". Один из основных выводов исследователей таков: работа стоит дороже денег. Звучит как каламбур, но заставляет задуматься.

Работа - это больше, чем зарплата

За свой труд каждый ожидает получить материальное вознаграждение. Однако меркантильные аппетиты немцев явно поубавились. Эта тенденция четко прослеживается в течение последних трех лет. Каждый год готовых отказаться от части материального вознаграждения в обмен на нематериально благо - счастье - становится все больше. В 2024 году 73 процента опрошенных готовы были отдать часть своей зарплаты ради большего счастья на работе. И почти каждый пятый способен ради счастья пожертвовать половиной зарплаты.

Все болше работников умственного труда в Германии мечтают о четырехдневной рабочей неделе Фото: Unai Huizi/imageBROKER/picture alliance

Речь, конечно, идет не о готовности дарить свою зарплату работодателю. Сотрудники готовы зарабатывать меньше взамен на нематериальные преимущества. Например - перейти на четырехнедельную рабочую неделю. В целом гибкость рабочего графика - один из главных факторов, который делает людей счастливыми на рабочем месте. Авторы исследования пришли к выводу, что сотрудники компаний, в которых уже практикуется четырехдневная рабочая неделя, ощущают себя намного счастливее всех остальных участников исследования. Их счастье буквально зашкаливает на общем фоне: 7,6 пункта на скале от 1 до 10 - это самый высокий показатель.

Возможность брать на себя ответственность, реализовывать собственные идеи и креативный потенциал добавляют счастья работникам умственного труда. Не менее важную роль играет и командный дух. Стиль руководства в целом влияет на рост в коллективе доли несчастных сотрудников.

Где в Германии работают самые счастливые и самые несчастные?

Сотрудники каких отраслей в Германии счастливее других? Здесь у авторов исследования есть однозначный ответ. Самые счастливые на своем рабочем месте - работники технологических компаний и сферы консалтинга. Потому что там уже давно реагируют на меняющиеся требования и ожидания на рынке труда и вводят гибкие модели. А вот самые несчастные работают в сфере здравоохранения, финансов и в креативных отраслях.

В целом же более трети сотрудников часто задумываются о том, чтобы уволиться. При этом такие мысли посещают не только несчастных сотрудников (здесь почти 70 процентов думают об увольнении), но и счастливых: 27 процентов счастливых респондентов признались в том, что их посещают мысли об увольнении.

А зависит ли счастье на работе в Германии от того, экспат он или местный? Как отметил инициатор исследования Тобиас Хагенау, "эти факторы не были приняты во внимание при подготовке текущего доклада". Происхождение респондентов не фиксировалось. Учитывались возраст, пол, образование, зарплата, отрасль, размер компании и должность. Однако, как заявил DW Тобиас Хагенау, он готов взять на заметку фактор происхождения сотрудников - для следующего исследования.

Work-Happiness-Report - репрезентативное исследование

По утверждению авторов исследования, Work-Happiness-Report - единственное репрезентативное исследование подобного рода в немецкоязычном пространстве. Оно проводится ежегодно, начиная с 2022 года, SaaS-компанией awork совместно с глобальной платформой маркетинговых исследований Appinio.

В рамках актуального исследования опросили 1000 работников умственного труда, во всех возрастных категориях, женщин и мужчин поровну. Треть опрошенных занимает руководящие должности. Средний возраст - 41 год, а средний показатель счастья в 2024 году - 6,9 пунктов на скале от 1 до 10. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос, но несущественно.