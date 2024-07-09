Женщина возглавит крупнейшую культурную организацию ФРГ

Марион Аккерман (Marion Ackermann) в 2025 году сменит Германа Парцингера (Hermann Parzinger) на посту президента Фонда прусского культурного наследия. Об этом стало известно в понедельник, 8 июля. Как сообщает информационное агентство dpa, этой крупнейшей в Германии культурной организацией ранее всегда руководили мужчины.

59-летняя Аккерман в свое время защитила диссертацию по текстам Василия Кандинского. Она руководила важнейшими музеями страны: Художественным музеем Штутгарта, Художественным собранием земли Северный Рейн - Вестфалия в Дюссельдорфе, а до нынешнего времени - Государственными художественными собраниями Дрездена. И вот теперь - новая ступень в карьере.

Музеи Берлина и не только

Фонд прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) находится в подчинении государственного министра по делам культуры ФРГ и относится к числу крупнейших учреждений культуры мира. В его составе - государственные музеи Берлина, включая Пергамский, Боде, Старый и Новый музеи, Новую национальную галерею, а также Тайный государственный архив, Государственная библиотека и масса других учреждений.

По словам Аккерман, новый пост для нее - уникальный шанс, но и испытание на прочность. Она намерена завершить процесс реформирования фонда к 2030 году и сделать его более привлекательным для престижных международных проектов. Кроме того, ей предстоят непростые переговоры на федеральном и земельном уровнях относительно финансирования организации.

Герман Парцингер, занимавший пост президента фонда с 2008 года, в 2025-м уходит на пенсию. Марион Аккерман, как и он, ранее тесно сотрудничала с российскими коллегами и культурными институциями. Так, в 2021 году Третьяковская галерея и Государственные художественные собрания Дрездена осуществили совместный международный выставочный проект "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Уникальную экспозицию показали сначала в России, а потом - в Германии.