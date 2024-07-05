Кто бесит Толоконникову в Берлине

В четверг, 4 июля, перед зданием Новой национальной галереи в Берлине под лозунгом "Бесит" прошла протестная акция феминистского коллектива Pussy Riot c участием Надежды Толоконниковой. Пригласил их выступить с перформансом, в рамках которого прозвучала критика российских властей и, в частности, Владимира Путина, директор музея Клаус Бизенбах (Klaus Biesenbach).

Почему "Бесит"? В интервью DW Надежда Толоконникова так ответила на этот вопрос: "Бешенство какое-то по отношению к арестам, к несправедливости. Ярость - очень продуктивная эмоция". Pussy Riot посвятили перформанс политическим заключенным и всем, кто пострадал и страдает от диктатур.

Посмотреть на перформанс Pussy Riot в Берлине собралось несколько сотен человек Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Во время перформанса коллектив вспомнил и об Алексее Навальном. "Мы еще не осознали, насколько много мы потеряли, - уверена Толоконникова. - Потому что Навальный был не просто политиком. Он был и новатором, и перформанс-художником тоже. С изменением политического контекста в России он всегда применял новые методы".