Мосгорсуд заочно арестовал Надежду Толоконникову

В марте 2023 года против акционистки Надежды Толоконниковой в России возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Московский городской суд отменил решение Бабушкинского районного суда и заочно арестовал участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову по уголовному делу об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает во вторник, 21 ноября, агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что мера пресечения избрана Толоконниковой на два месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. 1 ноября Бабушкинский суд отказал следствию в заочном аресте акционистки, находящейся сейчас за пределами РФ, но прокуратура обжаловала это решение.

Дело против Надежды Толоконниковой в РФ

Надежде Толоконниковой в России заочно предъявлено обвинение по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. О возбуждении дела против нее и объявлении Толоконниковой в розыск стало известно в марте текущего года. По данным СМИ, основанием для возбуждения дела послужили публикации акционистки в соцсетях.

Если девушку признают виновной, ей будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до одного года.

В августе 2012 года Толоконникова и еще две участницы группы Pussy Riot - Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - были приговорены в России к двум годам колонии за хулиганство из-за так называемого панк-молебна в Храме Христа Спасителя в Москве. Девушки отбыли 1 год и 10 месяцев наказания и были освобождены в декабре 2013 года по амнистии.

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