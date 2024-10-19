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Воздушная тревога была объявлена ночью в 15 областях Украины

Евгений Жуков
19 октября 2024 г.

В Киеве ночная воздушная тревога продолжалась более 3,5 часа. В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов.

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Взрыв беспилотника в небе над Киевом (фото из архива)
Дрон взрывается в небе над Киевом (фото из архива)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Российские войска выпустили в ночь на субботу, 19 октября, по целому ряду регионов Украины крылатые ракеты и ударные беспилотники. Воздушная тревога была объявлена в 15 украинских областях, включая столицу страны Киев.

В Киеве воздушная тревога неоднократно объявлялась в течение ночи и утра. По сообщению Киевской городской военной администрации (КГВА), в общей сложности она продолжалась более 3,5 часа, дроны заходили на Киев с разных направлений, однако все они были обезврежены.

В результате атаки беспилотников в Дарницком районе города, по словам мэра Виталия Кличко и главы КГВА Сергея Попко, пострадала молодая женщина - она получила серьезное ранение в ногу обломком БПЛА, залетевшим в дом через окно балкона, была госпитализирована и прооперирована. В Днепровском районе украинской столицы поврежден фасад дома.

В Одессе при ракетной атаке повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ заявило об уничтожении 16 дронов

В то же время Минобороны России утверждает, что ночью были уничтожены 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 13 над территорией Брянской области, два - над Ростовской областью и один - над Белгородской.

В Telegram-каналах публикуются фото и видео мощного взрыва в Брянске. По неподтвержденным данным, был нанесен удар по заводу "Кремний", где производится микроэлектроника.

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