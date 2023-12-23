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ВОЗ видит всплеск заболеваний COVID-19 в мире

Павел Мыльников
23 декабря 2023 г.

За месяц число выявленных заражений вирусом SARS-CoV-2 выросло на 52 процента, однако количество смертей от ковида упало на 8 процентов, подсчитала Всемирная организация здравоохранения.

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Вирион SARS-CoV-2 в представлении художника
Заболеваемость ковидом выросла в четырех из шести регионов ВОЗФото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

За последний месяц в мире наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. Такие данные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит в пятницу, 22 декабря. С 20 ноября по 17 декабря число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило более 850 000, увеличившись на 52 процента по сравнению с предшествующим 28-дневным периодом. За это же время количество смертей от ковида снизилось на 8 процентов и составило более 3000, добавили в ВОЗ.

В целом уровень заболеваемости ковидом вырос в четырех из шести регионов ВОЗ - Европейском (54 процента), Западно-Тихоокеанском (67 процентов), Африканском (77 процентов) и Юго-Восточной Азии (388 процентов). В то же время в Восточно-Средиземноморском регионе этот показатель упал на 51 процент, а в Американском регионе - на 23 процента.

Прирост новых заражений в РФ - 130 процентов

Больше всего новых случаев за 28 дней было выявлено в России (279 359, плюс 130 процентов), Сингапуре (120 898, рост на 86 процентов) и Италии (114 795, десятипроцентное увеличение). Статистику смертности от инфекции возглавила Италия (510 летальных исходов, сокращение на 15 процентов), за ней следуют Швеция (396 смертей, шестипроцентный рост) и Россия (376 случаев, всплеск на 50 процентов).

С начала пандемии в 2020 году вирус SARS-CoV-2 был выявлен у 700 254 575 миллиона человек во всем мире, указывает статистика портала Worldometer. Около 7 миллионов скончались, еще 671 447 451 выздоровели. В Германии к 23 декабря возбудитель COVID-19 с момента проникновения в страну был обнаружен у 38 751 299 человек, свыше 38 миллионов выздоровели, еще 179 854 скончались, следует из официальных данных. В мае ВОЗ перестала считать COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

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