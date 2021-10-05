Волков и Милов приняли от имени Навального польскую премию "Рыцарь свободы"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального приняли присужденную ему премию "Рыцарь свободы". Во время торжественной церемонии в Варшаве во вторник, 5 октября, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес вручил Леониду Волкову и Владимиру Милову награду, присужденную Навальному польским Фондом имени Казимира Пулаского. Церемония состоялась в рамках Варшавского форума по безопасности, на который ежегодно приезжают представители Европейского Союза и стран НАТО. Тоомас Хендрик Ильвес был сам удостоен премии "Рыцарь свободы" в 2016 году, вместе с экс-главой ЮКОСа Михаилом Холорковским.

Чествуя лауреата 2021 года, Ильвес напомнил, что Алексей Навальный находится в исправительной колонии "по самому смехотворному поводу: за то, что не отметился вовремя, отбывая условный срок, - при том, что в это время он приходил в себя после едва не ставшего роковым отравления "Новичком". Вместе с тем, по словам экс-президента Эстонии, настоящими "прегрешениями" Навального перед властью являются его расследования и разоблачения.

Тоомас Хендрик Ильвес вспомнил расследование о "дворце" президента РФ Владимира Путина под Геленджиком. "Обвинения в безвкусице этих хапуг не особо огорчают, зато они очень боятся другого: недовольства населения, которое живет в бедности, - как россияне, 40 процентов которых экономят даже на еде при стремительно растущих ценах. Нам на Западе до их проблем дела нет - мы просто принимаем ворованные деньги", - отметил политик.

В свою очередь Владимир Милов, принимая награду за Алексея Навального, заявил: чтобы опровергнуть утверждение, что авторитарный стиль правления является естественным для России, достаточно коротко побеседовать с Навальным. "Я никогда не встречал человека с такой верой. Думаю, что знаю ответ на вопрос, почему он, несмотря на угрозу быть задержанным, вернулся в страну. В отличие от Путина, у него есть мечты и видение будущего, и россияне это чувствуют", - подчеркнул Милов.

"Навальный демонстрирует, как Запад является соучастником преступлений"

Ильвес назвал еще одну причину, по которой необходимо "отдать дань уважения решимости и отваге Алексея Навального". По его словам, российский оппозиционер "демонстрирует россиянам и всему миру не только патологическое воровство и беззаконие в России".

"Он также ставит зеркало перед нами! Нами, как соучастниками в преступлениях - помогающими выкачивать день за днем, миллион за миллионом из беднеющей России и ее бесправного народа. Эти евро и доллары комфортно оседают в карманах и на счетах наших собственных лидеров, банков, университетов, киностудий, политических партий и лоббистов. Лоббистов врагов нашего открытого общества", - подчеркнул экс-президент Эстонии.

Навальный - лауреат премии "Рыцарь свободы"

В конце сентября стало известно, что Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы", присуждаемую в Польше ежегодно с 2005 года. Навальный награжден в знак признания его "выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, многолетней преданности делу привнесения в российскую государственную систему таких ценностей, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетность", - заявил Фонд имени Казимира Пулаского.

Премию "Рыцарь свободы" Фонд имени Казимира Пулаского присуждает ежегодно с 2005 года. Как указывает учредитель награды, ею удостаивают лиц, внесших "значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире". Большинство лауреатов премии - видные политики, в частности президенты и премьер-министры европейских стран или бывшие генеральные секретари НАТО. Среди прочих премией были награждены экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский, белорусский оппозиционер Александр Милинкевич, экс-президент Польши Лех Валенса.

Фонд имени Казимира Пулаского - польский аналитический центр, специализирующийся в вопросах внешней политики и международной безопасности. В его состав входят более 70 экспертов, изучающие главным образом трансатлантическое пространство, а также Россию и другие постсоветские государства. Казимир Михал Владислав Виктор Пулаский - участник борьбы за свободу польского и американского народов, был одним из руководителей Барской конфедерации, генералом континентальной армии в войне за независимость США.

Смотрите также: