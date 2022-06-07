В Украине за время войны погибло 32 представителя СМИ

На 104-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 7 июня (время московское).

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Компания IBM объявила о прекращении работы в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Какие-либо подробности данного решения пока неизвестны.

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За время войны в Украине российские военные совершили преступления в отношении 147 представителей СМИ, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook. Среди них украинские, американские, британские, чешские, датские, ирландские, литовские, швейцарские, французские журналисты и из ОАЭ. "Журналистов убивают и ранят, похищают, пытают и запугивают – и каждый такой факт в поле пристального внимания правоохранителей", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, за время полномасштабного вторжения России в Украину погибли 32 представителя медиа, еще 16 были ранены. "Часть смелых и небезразличных погибли, освещая ужасы войны – ожесточенные бои, оккупацию, эвакуацию гражданских под вражеским огнем. Остальные отдали жизнь, защищая Родину от захватчика в рядах украинской армии. Многие стали жертвами целенаправленных обстрелов РФ гражданских объектов и жилой застройки", - отметила генпрокурор.

Хроника событий 7 июня 00.00 - 13.59 >>>

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