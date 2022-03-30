Германия готовит для Украины военную помощь на 300 млн евро

Германия в связи с российским вторжением в Украину планирует предоставить Киеву военную помощь в объеме 300 миллионов евро. Об этом в среду, 30 марта, сообщила газета Süddeutsche Zeitung. Как отмечает издание, речь идет не об оружии и снаряжении из арсеналов бундесвера, а о продукции, которую без больших временных затрат сможет предоставить немецкая военная промышленность. Источник в немецком правительстве подтвердил эту информацию и агентству Reuters.

По сообщению Süddeutsche Zeitung, ФРГ планирует поставить в Украину порядка 200 видов товаров военного назначения, в том числе 2650 противотанковых гранатометов "Матадор" и 18 разведывательных дронов, которые Германия сможет предоставить Киеву немедленно. Кроме того, ФРГ передаст Украине минометы, автоматические пушки, 3000 приборов ночного видения, тысячи бронежилетов и военных касок. Планируются поставки радаров наземного наблюдения и систем наблюдения за воздушным пространством, а также бронированных и небронированных транспортных средств.

Немецкий бундесвер уже предоставил Киеву противотанковые и зенитные ракеты из запасов армии бывшей ГДР. Однако теперь правительство Германии обратилось к предприятиям оборонной промышленности, поскольку бундесвер не готов отдать еще больше вооружений, отмечает Reuters.

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