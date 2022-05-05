Генсек ООН сообщил о ходе эвакуации из Мариуполя

На 72-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 6 мая (время московское).

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С начала вторжения российские войска выпустили по территории Украины 2014 ракет, военная авиация РФ совершила 2682 вылета. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на благотворительном вечере Brave Ukraine во время онлайн-выступления, которое транслировалось в эфире единого информационного марафона "UAразом", передает агентство "Укринформ".

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Бывший президент США Джордж Буш младший назвал Владимира Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени". "Я имел честь поговорить сегодня утром несколько минут с президентом Зеленским - Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример, приверженность свободе, и я поприветствовал мужество украинского народа. Президент Зеленский заверил меня, что они не поколеблются в своей борьбе против путинского варварства и бандитизма. Американцы вдохновляются их силой духа и стойкостью. Мы продолжим поддерживать украинцев, которые отстаивают свою свободу", - написал Буш в инстаграме.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о ходе эвакуации из Мариуполя

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о продолжении третьей операции по эвакуации из Мариуполя. По его словам, во время первых двух операций, проведенных в период с 3 по 5 мая, было эвакуировано мирное население с территории комбината "Азовсталь", 59 человек из соседних окрестностей, более 320 - из Мариуполя и близлежащих районов.

"Третья операция продолжается. Но наша политика заключается в том, чтобы не говорить о деталях до их завершения, чтобы избежать срыва возможного успеха", - сказал Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг. В то же время в Киеве сообщили о том, что очередной этап эвакуации гражданского населения из Мариуполя начнется утром 6 мая.

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В Брюсселе предложили ввести санкции против главы совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект санкционного списка ЕС и несколько неназванных источников. В обосновании включения Кабаевой в список говорится, что "Национальная медиа группа" владеет активами российских СМИ, которые распространяют госпропаганду, и, соответственно, несет ответственность за поддержку действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины. В документе также указывается, что Алина Кабаева "тесно связана с президентом Владимиром Путиным.

Хроника событий 5 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 мая 00.00 - 13.59 >>>

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