В Севастополе утверждают, что БПЛА нанес удар по штабу ЧФ РФ

На 158-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 31 июля (время московское).

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В ВМС Украины отреагировали на информацию об "атаке" беспилотника на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. В пресс-центре ВМС считают, что в аннексированном Россией Крыму "не рискнули проводить день ЧФ РФ" и придумали повод, чтобы "отменить мероприятия по случаю так называемого праздника".

Турция ожидает, что экспорт зерна по коридору в Черном море начнется 1 августа

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Турция ожидает, что экспорт зерна из Украины по коридору в Черном море начнется 1 августа. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, осталось прояснить одну-две детали.

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Поставка гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Циркон" в ВС РФ будет осуществлена в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кронштадте, где проходит парад в День военно-морского флота России. Первым комплексом "Циркон" будет оснащен корабль "Адмирал Горшков", отметил Путин.

Глава Николаевской ОВА: В результате обстрела погиб миллионер, предприниматель Вадатурский

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В результате обстрела Николаева погибли Герой Украины, генеральный директор крупной аграрной компании "Нибулон" 74-летний Алексей Вадатурский и его супруга Раиса. Об этом написал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. О смерти Вадатурского в Telegram пишет и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Вадатурский был героем обложки третьего номера журнала Forbes Украина. В 2021 году Forbes оценил его состояние в 430 млн долларов (420 млн евро), тогда он занимал 24 место в рейтинге самых богатых украинцев. Близкие предпринимателя пока не прокомментировали информацию.

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"Атака" беспилотника на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе была совершена с территории города. Об этом заявила "сенатор" от аннексированного РФ Крыма Ольга Ковитиди. "Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - отметила Ковитиди. Между тем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число пострадавших возросло до шести.

Зеленский: Есть угроза, что объем украинского урожая будет в два раза меньше

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В этом году существует угроза того, что объем украинского урожая будет в два раза меньше, чем обычно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter. "Наша главная цель - предотвратить мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением", - констатировал он. По словам Зеленского, Киев находит альтернативные пути доставки зерна.

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Россия выпустила не менее 20 ракет по северу Украины с территории Беларуси 28 июля. Об этом говорится в свежей разведки, опубликованной министерством обороны Великобритании. В ведомстве напомнили, что Россия использовала белорусскую территорию для основных направлений наступления в рамках неудачной попытки взять Киев в феврале. Белорусский правитель Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы, заявив 21 июля, что Киев должен принять требования России с целью прекращения войны, констатировали в министерстве. Режим в Беларуси становится все более авторитарным, о чем свидетельствует возможность применения смертной казни за "подготовку террористических актов", признают в британском Минобороны. "Участившиеся и необоснованные обвинения" Лукашенко в адрес Запада в вопросах, связанных с Беларусью и Украиной, "вероятно, свидетельствуют о том, что он стал почти полностью зависим от России", говорится далее в сводке.

СМИ: Obi продает магазины в РФ российским инвесторам

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Немецкая сеть строительных гипермаркетов Obi 27 июля подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им шести юридических лиц в российской группе магазинов. Об этом сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на источники. На первом этапе 40 процентов долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), 60 процентов - бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса "третьим лицам", пишет издание.