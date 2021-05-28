Vodafone будет разрабатывать 6G в Дрездене, а "Ростех" - 5G в Севастополе

Телекоммуникационному стандарту 5G и перспективам развития следующего, шестого поколения технологии мобильной связи были посвящены сразу два сообщения, поступившие почти одновременно 30 мая.

Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи, британская компания Vodafone объявила о решении разместить свой глобальный центр научных исследований и конструкторских разработок в области 5G и 6G в восточногерманском городе Дрездене. А из аннексированного Россией Крыма пришла новость, что в Севастопольском госуниверситете открывается кафедра по технологии 5G, поскольку российская госкорпорация "Ростех" решила частично перенести на полуостров свои разработки в этой сфере.

Дрезден и Кремниевая Саксония - европейский центр микроэлектроники

Таким образом, на территории Европы создаются сразу два новых исследовательских центра, которые сосредоточатся на одном из ключевых направлений развития мировой информационно-телекоммуникационной отрасли. Кандидатами на размещение центра Vodafone, где будут трудиться свыше 200 специалистов, были восемь предварительно отобранных европейских городов. Все они представили компании свои заявки и предложения.

Здание факультета информатики Дрезденского технического университета

На Дрезден выбор пал в том числе потому, что вокруг столицы федеральной земли Саксония в последние десятилетия сформировался крупнейший европейской кластер микроэлектронной промышленности, традиции которой формировались еще во времена ГДР, когда здесь находился комбинат по производству электронно-вычислительной техники Robotron.

Сегодня с микроэлектроникой в Дрездене и его окрестностях связаны порядка 2300 больших, средних и малых фирм, на которых работают свыше 65 тысяч человек. Отсюда и прочно закрепившееся за регионом название Кремниевая Саксония (Silicon Saxony) по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной. К тому же именно в Дрезденском техническом университете (TU Dresden) компания Vodafone еще в 1994 году, вскоре после воссоединения Германии в 1990 году, создала кафедру мобильных систем связи.

"Ростех" хочет наладить выпуск базовых станций стандарта LTE для Крыма

Теперь по аналогичному пути идет в Крыму "Ростех". Российская госкорпорация решила "на базе нашего университета создать специальную кафедру по разработке технологии 5G. Она уже практически создана, уже выделены контрольные цифры приема на следующий учебный год", - объявил 30 мая назначенный властями РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев на форуме "Интеллект машин и механизмов".

На том же мероприятии, по сообщению агентства "Интерфакс", директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко пояснил, что госкорпорация переносит в Севастополь "часть разработки и практическое применение" российской технологии 5G. По его словам, на выставке форума был представлен "функциональный макет базовой станции 5G, которая в общем и целом в лабораторных условиях уже работает".

В Крыму мобильную сеть связи 5G из-за санкций придется создавать путем импортозамещения

Теперь, согласно Василию Бровко, "Ростех" рассчитывает на серийный заказ базовых станций стандарта LTE российской разработки для установки в Крыму. "Вот сейчас мы должны переходить на серийное производство. Нужно, чтобы был заказчик и покупатель. В данном случае мы очень верим в "Воентелеком", который планирует развитие связи на полуострове на основе использования как раз российского оборудования".

Таким образом, вырисовывается следующая картина. Внедрением стандарта 5G в Крыму будет заниматься подведомственная министерству обороны РФ компания "Воентелеком", поскольку частные операторы сотовой связи не хотят работать на аннексированном полуострове из-за угрозы санкций. При этом будет использоваться российское телекоммуникационное оборудование, поскольку иностранные производители не поставляют свою продукцию в Крым опять-таки из-за санкций.

Соответственно, задача новой кафедры Севастопольского университета будет состоять в том, чтобы готовить специалистов по импортозамещению в области оборудования для сетей 5G, которое будет выпускаться, прежде всего, для использования в Крыму. Однако в перспективе, если это оборудование окажется конкурентоспособным по сравнению с китайским (Huawei), южнокорейским (Samsung) или европейским (Ericsson, Nokia), оно должно пойти и на рынок России.

Разработчики Vodafone займутся 6G, автономным вождением и Open RAN

Перед новым исследовательским центром Vodafone в Дрездене стоят совершенно другие задачи. "В 2019 году наша компания впервые внедрила 5G в Германии. А теперь, с 2021 года, мы хотим в Германии, в Дрездене, разрабатывать для всего мира 6G. Мы подаем стране следующий сигнал: завтрашний день цифровизации будут придумывать в Германии", - заявил глава компании Vodafone Deutschland Ханнес Аметсрайтер (Hannes Ametsreiter).

Глава компании Vodafone Deutschland Ханнес Аметсрайтер

Одновременно с созданием шестого поколения мобильной связи новый коллектив разработчиков займется специализированными решениями для действующего пятого поколения. Конкретными направлениями, сообщает Vodafone, станут автономное вождение, что особенно важно для немецкого автопрома, цифровизация сельского хозяйства, химической промышленности и строительной отрасли.

Еще одним важным направлением станут исследования в рамках Open RAN (Open Radio Access Network) - концепции открытой архитектуры сотовых сетей, имеющей целью обеспечить гибкое и эффективное использование в таких сетях элементов, выпущенных различными производителями.

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