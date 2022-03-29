 В Obi опровергли сообщения о возобновлении работы в России | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2022

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Россия

В Obi опровергли сообщения о возобновлении работы в России

В руководстве Obi заявили, что российские магазины немецкой торговой сети вопреки сообщениям в СМИ не возобновят работу. Владелец Obi не исключил экспроприации магазинов в РФ.

Строительный гипермаркет Obi в Казани

Строительный гипермаркет Obi в Казани

Немецкая сеть строительных гипермаркетов Obi опровергла сообщение в российских СМИ о том, что ее российские филиалы вскоре возобновят работу. Как сообщил представитель компании в Германии во вторник, 29 марта, в ответ на запрос издания РБК, "в свете спекуляций, поступающих из России, Obi подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее". DW запросила комментарий у руководства Obi в Германии, однако на момент публикации материала не получила ответа.

Ранее во вторник глава отдела закупок российского подразделения Obi Максим Суравегин заявил, что магазины торговой сети в Москве и Петербурге откроются через несколько дней, а в течение двух недель возобновят работу все 27 российских магазинов компании. В интервью изданию "Ведомости" он заметил, что для продолжения деятельности российское подразделение Obi рассматривает "несколько сценариев", не уточнив, какие.

Руководство Obi в середине марта объявило закрытии всех своих магазинов и уходе из России, мотивировав это тем, что захватническая война России против Украины направлена "против свободы и демократии и тем самым против базовых ценностей компании".

Владелец Obi не исключает экспроприации магазинов в России

Крупнейшей долей в Obi владеет немецкая торговая сеть Tengelmann-Gruppe. Как заявил 23 марта ее владелец Кристиан Хауб (Christian Haub) немецкому изданию Manager Magazin, он исходит из того, что компании, скорее всего, придется списать с баланса все российские филиалы. При этом он сослался на принятый в РФ закон, позволяющий экспроприировать иностранные предприятия, чьи страны поддержали санкции против России из-за войны в Украине. "Я убежден, что до этого дойдет", - заявил он.

По словам Хауба, на российское подразделение приходилось примерно 5 процентов годового оборота Obi. После аннексии Крыма компании было все труднее успешно работать в России, отметил Хауб. "Поэтому я рад, что теперь эта глава для нас заканчивается", - сказал он.

Ряд немецких компаний, среди которых Bayer, Fresenius, Stada, Henkel, Metro, решили продолжить свою деятельность в России, несмотря на войну Путина против Украины.

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  • Тростянец, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

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    Война в Украине - 29.03.2022

    Тело погибшего человека в осажденном Мариуполе.

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    Война в Украине - 29.03.2022

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    Война в Украине - 29.03.2022

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  • Лукьяновка, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

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    По данным украинских властей, вооруженные силы Украины в начале этой недели освободили города Ирпень и Макаров, а также отбили наступление под городом Бровары, где сделана эта фотография.

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    "Маша и Медведь" в разрушенном крестьянском хозяйстве в Броварах под Киевом.

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    Война в Украине - 29.03.2022

    Украинские солдаты и уцелевший во время российского обстрела черный теленок. Еще одна фотография из Броваров.

  • Лиманы, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

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  • Киев, 28 марта

    Война в Украине - 29.03.2022

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    Автор: Николай Пермяков


 

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