В Obi опровергли сообщения о возобновлении работы в России

Немецкая сеть строительных гипермаркетов Obi опровергла сообщение в российских СМИ о том, что ее российские филиалы вскоре возобновят работу. Как сообщил представитель компании в Германии во вторник, 29 марта, в ответ на запрос издания РБК, "в свете спекуляций, поступающих из России, Obi подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее". DW запросила комментарий у руководства Obi в Германии, однако на момент публикации материала не получила ответа.
Ранее во вторник глава отдела закупок российского подразделения Obi Максим Суравегин заявил, что магазины торговой сети в Москве и Петербурге откроются через несколько дней, а в течение двух недель возобновят работу все 27 российских магазинов компании. В интервью изданию "Ведомости" он заметил, что для продолжения деятельности российское подразделение Obi рассматривает "несколько сценариев", не уточнив, какие.
Руководство Obi в середине марта объявило закрытии всех своих магазинов и уходе из России, мотивировав это тем, что захватническая война России против Украины направлена "против свободы и демократии и тем самым против базовых ценностей компании".
Владелец Obi не исключает экспроприации магазинов в России
Крупнейшей долей в Obi владеет немецкая торговая сеть Tengelmann-Gruppe. Как заявил 23 марта ее владелец Кристиан Хауб (Christian Haub) немецкому изданию Manager Magazin, он исходит из того, что компании, скорее всего, придется списать с баланса все российские филиалы. При этом он сослался на принятый в РФ закон, позволяющий экспроприировать иностранные предприятия, чьи страны поддержали санкции против России из-за войны в Украине. "Я убежден, что до этого дойдет", - заявил он.
По словам Хауба, на российское подразделение приходилось примерно 5 процентов годового оборота Obi. После аннексии Крыма компании было все труднее успешно работать в России, отметил Хауб. "Поэтому я рад, что теперь эта глава для нас заканчивается", - сказал он.
Ряд немецких компаний, среди которых Bayer, Fresenius, Stada, Henkel, Metro, решили продолжить свою деятельность в России, несмотря на войну Путина против Украины.
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Автор: Николай Пермяков