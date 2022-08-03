Зеленский о боях в Песках и Авдеевке: Там - просто ад  

На 161-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 3 августа (время московское).

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Американская M142 HIMARS (фото из архива)

Украина с начала поставок не потеряла ни одной американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом заявил командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук. "У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS", - утверждает он.

Дипломат РФ: Ни один из сценариев возможного задействования ЯО Россией неприменим к ситуации в Украине

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Ни один из сценариев возможного задействования ядерного оружия (ЯО) Россией неприменим к ситуации в Украине. Об этом заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН представитель российской делегации Александр Трофимов. Дипломат отметил, что российская доктрина в этом вопросе "хорошо известна и предельно ясна": Москва допускает использование ЯО исключительно в ответ на агрессию с оружием массового уничтожения либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование России.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) 3 августа посетит компанию Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре в земле Северный Рейн - Вестфалия. По данным корпорации, глава кабмина хочет осмотреть турбину для газопровода "Северный поток - 1", прошедшую в Канаде техконтроль и готовую к дальнейшей транспортировке в Россию. Шольц встретится с гендиректором Siemens Energy Кристианом Брухом (Christian Bruch), передало агентство AFP.

Глава МАГАТЭ: Ситуация на Запорожской АЭС - "очень напряженная"

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Обстрел близ Запорожской атомной электростанции (фото из архива)

Ситуация на украинской Запорожской атомной электростанции (АЭС), оккупированной российскими войсками, - "очень напряженная". Об этом заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Все принципы безопасности были нарушены тем или иным образом", - подчеркнул Гросси. "Мы не можем позволить этому продолжаться", - добавил он. Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе. С начала марта она захвачена российскими войсками. С тех пор МАГАТЭ неоднократно пыталось направить на АЭС экспертов, но пока - безрезультатно. Украина выступает против миссии агентства, поскольку, по мнению Киева, она означала бы признание российской оккупации.

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Беженцы из Украины, которые переместились в Евросоюз, а потом решили вновь попасть на родину, смогут в условиях войны вернуться в ЕС в любое время. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон во время визита в Киев."Мы всегда будем готовы с открытым сердцем принять украинцев, испытывающих нужду", - указала комиссар ЕС. Гражданам Украины разрешено свободно передвигаться по территории европейского сообщества и работать там. Они также имеют право на медицинское обслуживание, жилплощадь, а дети - на получение образования. Как уточнило агентство dpa, украинцы, выезжающие в Украину на постоянной основе, должны отказаться от статуса временной защиты. В то же время в случае возвращения они смогут в любое время зарегистрироваться для возобновления его действия.

Исследование: Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 млрд долларов

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В результате военной агрессии Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 108 млрд долларов (106 млрд евро). Согласно результатам исследования Киевской школы экономики, на восстановление страны потребуется минимум 185 млрд долларов (182 млрд евро). Наибольшая доля в общем объеме ущерба - это поврежденное или разрушенное жилье (129,9 тысячи жилых зданий). Из них 114,7 тысячи - частные дома и 15,1 тысячи - многоквартирные строения.

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В Николаеве на юге Украины около 21.00 по местному времени (совпадает с мск) 2 августа прогремели мощные взрывы, в одном из районов города начался пожар. Об этом в Telegram написал мэр Александр Сенкевич. "Также есть перебои со светом", - отметил он. По мнению градоначальника, применяются, в частности, кассетные снаряды. Сенкевич призвал жителей в целях безопасности не подходить к окнам. Позднее он уточнил, что подачу света возобновили.

ОБСЕ продолжит работу в Украине без согласия Москвы

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Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжат работу в Украине без поддержки и согласия Москвы. "Должен быть абсолютно откровенным, что наше присутствие в Украине пока будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия", - заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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В боях в районе Песков и Авдеевки в Донецкой области творится "просто ад". Об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Мы еще не можем полностью сломить преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется", - признал он. Украинский лидер также поблагодарил президента США Джо Байдена за новый пакет оборонной поддержки.

Хроника событий 2 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 августа 00.00 - 13.59 >>>

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