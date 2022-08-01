Генсек ООН призвал мир уничтожить ядерное оружие

Риски применения ядерного оружия достигли уровня, который наблюдался во время холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в понедельник, 1 августа, на открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Он призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире.

"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия - это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", - сказал Гуттериш. Генсек ООН отметил, что мировому сообществу пока "невероятно везет", однако "одно недопонимание, один просчет" отделяют мир от уничтожения посредством ядерного оружия.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал он, указав, в частности, на войну России против Украины и конфликты на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

США, Великобритания и Франции призвали РФ прекратить "опасную ядерную риторику"

Главы МИД США, Великобритании и Франции в понедельник выразили приверженность ДНЯО и призвали Россию отказаться от использования"опасной ядерной риторики" для недопущения ядерной войны.

"Мы призываем Россию прекратить ее безответственную и опасную ядерную риторику и поведение, придерживаться своих международных обязательств и подтвердить - словом и делом - принципы, изложенные в последнем заявлении лидеров о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", - говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств трех стран.

Анналена Бербок: Россия ставит под угрозу достижения более 50 лет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) резко осудила агрессивную войну, развязанную Москвой против Украины и опасные заявления со стороны Кремля. Россия ставит под угрозу все, что было достигнуто в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия более чем за 50 лет, подчеркнула Бербок. "Если сегодня мы спустим флаг ядерного разоружения, то и сам договор, и все, что за ним стоит, погибнет", - подчеркнула Бербок.

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