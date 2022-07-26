Зеленский: Россия не собирается возобновлять поставки газа в ЕС

На 153-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 26 июля (время московское).

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"Газпром" резко и без предупреждения повысил давление на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграница РФ - Украина, сообщается на странице Facebook компании "Оператор ГТС Украины". В сообщении отмечается, что "несвоевременная подача информации о переключении и изменении режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе". "В 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана", - также отмечается в сообщении ОГТСУ.

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Вашингтон будет сотрудничать с партнерами по всему миру, добиваясь того, чтобы Москва ответственно выполняла заключенное ранее соглашение с Украиной при участии ООН и Турции о разблокировании украинских портов для вывоза зерна, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов. По словам Прайса, совершенный всего через 24 часа после подписания соглашения российский ракетный обстрел Одессы подрывает доверие к обязательствам России, тем не менее, США ожидают имплементации заключенного соглашения.

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"Кризис, созданный Россией, бьет по всему миру, и никому не удастся остаться в стороне", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. По его словам, Россия провоцирует хаос на продовольственном и энергетических рынках, а также в международных отношениях, и не собирается возобновлять поставки газа в ЕС в соответствии с подписанными контрактами. "Все это делается для того, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме", - считает Зеленский. В ответ он призвал усилить европейские санкции и "максимально разрывать торговые связи с Россией". Российский газовый шантаж может стать "стимулом для того, чтобы 8-й пакет санкций ЕС стал бы значительно сильнее недавно утвержденного 7-го", сказал президент Украины.

Хроника событий 25 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 июля 00.00 - 13.59 >>>

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