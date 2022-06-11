Без "шенгена" и перелетов: где сейчас могут отдыхать белорусы

После отмены коронавирусных ограничений у белорусов формально исчезли преграды для того, чтобы отправиться в отпуск на море или просто путешествовать. Однако на самом деле препятствий меньше не стало: они касаются получения шенгенских виз, отсутствия авиасообщения с ЕС и войны в Украине (черноморское побережье этой страны было одним из самых популярных направлений для летнего отдыха).

Белорусам предлагают ехать в Крым через Россию

Украинское направление выпало из маршрутов, которые предлагают своим клиентам белорусские туристические фирмы. Наземные пункты пропуска между Беларусью и Украиной сейчас не работают, да и о курортном сезоне в окрестностях Одессы, которая периодически подвергается ракетному обстрелу, пока можно забыть.

Зато некоторые турфирмы предлагают отправиться в Крым. Маршрут на аннексированный полуостров проложен по территории России, а цена тура (без стоимости питания и проживания) начинается от 100 евро (около 280 белорусских рублей).

Минувшей весной во время выставки "Отдых-2022" в Минске председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый анонсировал с 26 мая прицепной вагон "Минск – Симферополь" к поезду, который курсирует между Москвой и Крымом. Но ни БЖД, ни РЖД о запуске такого вагона не объявляли, а в железнодорожном расписании он не значится.

Также не появился и прямой авиарейс между Минском и Симферополем: впрочем, этот аэропорт в Крыму закрыт для полетов с 24 февраля 2022 года – сразу после вторжения российских войск в Украину.

Стоит отметить, что по украинскому законодательству, принятому после аннексии Крыма, въезжать на полуостров и выезжать из него можно только с материковой части Украины по специальным разрешениям. Нарушителям этой нормы грозит административная и даже уголовная ответственность с запретом на въезд в Украину.

Во сколько обойдется безвизовый отдых на море

Крымское направление однако не является приоритетным для турфирм в Беларуси. Самыми популярными остаются авиатуры в Турцию и Египет, хотя нынешняя политическая обстановка в регионе и здесь внесла серьезные коррективы.

Стоимость бронирования минимального турпакета начиналась от 360 евро, но уже в апреле турфирмы предупредили своих клиентов, что чартеры в Турцию дополнительно подорожают на 120 евро с каждого человека. Связано это с тем, что воздушное пространство над Украиной и некоторыми регионами России закрыто, и лететь придется через Казахстан. В итоге время полета по маршруту Минск-Анталия теперь составляет не меньше шести часов, а перелет в Шарм-эль-Шейх займет около восьми часов.

На сайтах турагентств встречаются "горячие" предложения, согласно которым семь ночей в отеле в Шарм-эль-Шейхе по программе "все включено" (и с учетом авиаперелета) может обойтись в 650 долларов на одного человека. Такой же "горящий" недельный тур можно найти за 700 евро.

Повышенный спрос у еще одного направления – отдых на море в Грузии. Туда летают рейсовые самолеты "Белавиа": на данный момент в Батуми доступны билеты только на конец июля по цене 255 евро в одну сторону. На этом курорте размещение в трехзвездочном отеле сейчас предлагают по цене от 610 евро за восемь ночей (в стоимость входит лишь завтрак).

Туристы в поисках "шенгена"

Что касается Евросоюза, то главным препятствием для путешествий остаются трудности с оформлением шенгенских виз. Особенно если заявляется именно туристическая цель поездки.

В частности, Польша и страны Балтии, чьи дипломатические представительства в Минске и белорусских регионах раньше были лидерами по выдаче шенгенских виз, теперь заметно снизили активность, а туристические визы перестали оформлять вовсе.

Как рассказали в одной из брестских турфирм, если раньше помощь в открытии виз приносила заметный доход, то теперь от этого вида услуг пришлось отказаться.

"Сейчас, к примеру, мы готовы помочь оформить визы для тура в Италию, но только если человек заказывает поездку у нас. Так же поступаем и в случае автобусного путешествия в Венгрию", - сообщил собеседник DW и уточнил, что в обоих случаях оформление документов происходит через визовые центры.

Услуги визовых центров намного дороже самой визы

На визовые услуги в Беларуси сейчас ажиотажный спрос. Например, в визовом центре Венгрии в Бресте запись на прием документов расписана на несколько месяцев вперед. При этом стоимость услуги составляет около 300 белорусских рублей (больше 100 евро). Еще 35 евро будет стоить сама виза.

Информация для туристов в Бресте

Главным условием для получателя такой многократной туристической визы является необходимость совершить первую поездку по ней в Венгрию. В дальнейшем этот "шенген" можно использовать для визитов и в другие страны ЕС.

"Мы, конечно, понимаем, что каждый хочет заработать и восполнить убытки, понесенные за два года. Но все же считаю неправильным, когда услуги визовых центров стоят зачастую больше, чем сама виза", - поделился своим мнением руководитель турагентства "Спорт-Тур" Александр Аллахвердян.

Пока же тем белорусам, кто имеет "шенген", местные туристические компании предлагают автобусные поездки по Европе в течение недели, цена на которые стартует от 500 евро. Впрочем, обладатели виз, пересекая границу с Польшей или Литвой, могут подобрать там более бюджетный вариант для своих путешествий - в том числе и авиаперелет, который из Беларуси в ЕС сейчас невозможен.

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