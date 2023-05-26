Как немцы сделали компьютерную игру в помощь ВСУ

Компания из ФРГ создала компьютерную игру Death from Above - симулятор дрона на войне в Украине. Разработчики видят себя пропагандистами на стороне ВСУ. Критики указывают на этический момент.

Кадры с беспилотников - самая видимая часть войны России в Украине. Ежедневно появляются видео реальных обстрелов и смертей, снятых с высоты птичьего полета. Они похожи на компьютерную игру, но бывает и наоборот. Фирма из Германии разработала компьютерную игру о войне в Украине - симулятор дрона, беспилотника под названием Death from Above (в переводе с английского - "смерть с высоты"). На платформе Steam в четверг, 25 мая, стартовала версия игры в формате early access ("ранний доступ"), то есть еще на стадии разработки.

Сюжет - игрок в роли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляет дроном, уничтожает российскую технику и бойцов и восстанавливает связь. Часть доходов разработчики обещают передать на проекты в поддержку ВСУ. Игр о войнах, вымышленных и реальных, немало, но симулятор о продолжающейся войне в Украине - редкость. Еще до своего появления Death from Above вызвала споры: насколько это этично? DW поговорила с разработчиками и экспертами.

Пропагандистская компьютерная игра в поддержку Украины

"Я не стесняюсь говорить, что это - пропагандистская игра, - делится Хендрик Лессер (Hendrik Lesser). - Мы сознательно создаем простую игру, в которую может играть любой, в которой у нас четкая позиция и в которой мы в определенной степени подходим к теме с юмором".

Хендрик Лессер Фото: Hendrik Lesser

Лессер - глава фирмы-дистрибьютера игры Lesser Evil (название обыгрывает его фамилию и буквально переводиться с английского "меньшее зло". - Ред.). Это новый бренд. Лессер - владелец и глава мюнхенской инди-компании Remote Control Productions, которая объединяет полтора десятка небольших фирм в сфере компьютерных игр в шести странах. Он геймер со стажем, интересуется политикой, историей, философией - и войной в Украине, где лично бывал.

Идея Death from Above возникла летом 2022 года, говорит Лессер. Изначально у одной из его команд - финского разработчика - было предложение создать симулятор дрона. Лессер придумал привязать его к войне в Украине. "Это финны, у них другое восприятие угрозы, - объясняет он, намекая на соседство Финляндии с РФ и вступление страны в НАТО. - Они сразу согласились".

Юмор в традиции NAFO

Первая версия игры двуязычная - английская и украинская. В течение 90 минут игрок в роли украинского военного сбрасывает с дрона бомбы на помеченные буквами V и Z российские танки и другую технику, а также на тех, кого в описании назвали "российскими оккупационными войсками". Это не обучающая игра, управлять настоящим дроном на ней не научишься. Действия разворачиваются на вымышленной местности, узнаваемых названий нет. Игра наполнена украинскими символами - есть поле подсолнухов, дрон оставляет за собой след в цветах национального флага.

Есть и много того, что Лессер называет "юмором", например, мем "Святая Джавелина" или листовка о розыске Международным уголовным судом в Гааге президента РФ Владимира Путина. Одна из миссий - сбор стиральных машин - аналогия с событиями начала вторжения. Тогда были сообщения с украинской стороны о том, что российские военные вывозили из Украины награбленное. Разработчик видит игру в традиции NAFO - проукраинского интернет-сообщества, которое противодействует российской пропаганде с юмором и известно своими мемами.

Деньги на поддержку ВСУ

Украинцы помогали разрабатывать дизайн и музыку. Самый известный среди исполнителей, чья музыка звучит в игре, - группа "Антитела". Их песни о войне, например "Крепость Бахмут", очень популярны в Украине. В мае 2022 они выступили в Киеве в метро вместе с ирландской рок-группой U2.

Солист U2 Боно и Тарас Тополя из группы "Антитела" в Киеве, май 2022 года Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Для новой компьютерной игры "Антитела" записали композицию "Мой сокол" - так называется украинская версия Death from Above. Вокалист Тарас Тополя рассказал DW, что решение о сотрудничестве приняли быстро, главным "было то, что деньги от игры пойдут на поддержку ВСУ".

Разработчик обещает направить сначала 30%, а после окупаемости - 70% доходов от продаж двум украинским организациям, которые, как сказано в описании на платформе Steam, "поддерживают ненаступательную помощь" ВСУ - фонду "Вернись живым" и проекту "Армия дронов". Лессер сообщил, что в Украине его заверили - деньги могут быть потрачены на разведывательные, но не на ударные дроны. "Нам это пообещали, но гарантировать это я не могу", - признается разработчик.

Этические сомнения на Западе

Еще до выхода игры в западных СМИ началась дискуссия об этической стороне. Кто-то критиковал "безвкусицу", кто-то хвалил "сатиру" и сравнивал подход с фильмом Чарли Чаплина и пародией на Гитлера, но современными средствами. О "возможной безвкусице в изображении реальной войны в банальной игре" говорит в беседе с DW и Беньямин Штробель (Benjamin Strobel), психолог из Киля и эксперт в проекте о компьютерных играх. Кроме того, он считает, что Death from Above можно упрекнуть в смешении "политического активизма" и "экономических интересов".

Штробель ставит в заслугу разработчикам то, что они открыто говорят о своей проукраинской пропаганде, и называет это частью "информационной войны". "Мы как общество должны ответить на вопрос, хотим ли мы быть частью этой информационной войны?" - задает вопрос психолог.

Кадр из компьютерной игры Death from Above Фото: Hendrik Lesser

"Очевидно, что на войне военные убивают военных. Это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день", - констатирует Диана Дуцик, директор Украинского института медиакоммуникаций и член комиссии по журналисткой этике. На момент беседы с DW она была знакома с игрой Death from Above по анонсам и публикациям в прессе. Мнения в Украине могут быть разными, считает Дуцик. Как написал в Facebook под статьей об игре один украинский пользователь, "для кого-то эта игра может быть хайпом на войне, а для кого-то - возможностью хотя бы виртуально отомстить, выпустить пар".

Желание "нанести ответный виртуальный удар" по РФ

Дуцик отмечает, что была бы против, "если бы игра провоцировала насилие против гражданских на этической почве". И приводит в пример российское телевидение, где призывают "убивать украинцев". "Если же игра отображает ситуацию на поле боя, где военные против военных, то это имеет право на существование", - полагает эксперт.

Хендрик Лессер не скрывает, что у его компании четкий посыл - "за демократию, против авторитаризма, против расизма". "Я бы не хотел, чтобы в игре где-то было сказано, что все россияне такие-то, я считаю это расизмом", - уточняет разработчик. По его словам, в игре были сделаны отличия между фигурами российских солдат, офицеров, бойцов ЧВК "Вагнер" и мобилизованных - у них "слегка отличаются моральные системы".

Тарас Тополя из группы "Антитела" убежден, что дискуссия об этике - для западных экспертов. Сам он и его коллеги воевали в первые месяцы войны в составе сил территориальной обороны. "У нас в батальоне больше 45 детей осталось без отцов. Это наши побратимы, которых убили на этой войне", - говорит он. Тополя уверен, что игра "вдохновит людей донатить на дроны", а, возможно, кого-то - и "вступить в ряды ВСУ и освоить аэроразведку".

После выхода первой версии Лессер собирается развивать игру, например, чтобы можно было играть вдвоем. Своим главным мотивом он называет желание "нанести ответный удар", но "не на реальном поле боя, а на виртуальном".

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