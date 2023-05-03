Зеленский в Нидерландах: Путин заслуживает приговора МУС

На 435-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 4 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Международный уголовный суд в Гааге. Председатель МУС Петр Хофманьский в беседе с главой украинского государства поблагодарил Киев за сотрудничество с судом и, в частности, за недавнее соглашение, позволяющее создать представительство МУС в Украине.

Украина не является государством-участником Римского статута, но дважды воспользовалась своей прерогативой признать юрисдикцию суда в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на ее территории, указали в Гааге.

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В Киевской области 4 мая состоится повторная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко. С 15.00 до 16.00 несколько раз будут звучать сирены в рамках контрольной технической проверки, добавил он, призвав жителей сохранять спокойствие.

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Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заверил украинского президента Владимира Зеленского, что Амстердам продолжит поддерживать Киев, "прежде всего, оружием". "Суровая реальность такова: ничто не заменит успех на поле боя", - объяснил Хукстра. "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Россия была привлечена к ответственности", - добавил глава МИД королевства.

Президент Украины в Гааге: Путин заслуживает приговора МУС

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Президент России Владимир Путин заслуживает приговора Международного уголовного суда, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Гааге, где заседает МУС. "Мы все хотим видеть здесь другого Владимира", - отметил глава украинского государства в World Forum Conference Center после посещения МУС. "И я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим", - подчеркнул он. "Если вы посмотрите на любую агрессивную войну в истории, у всех есть одна общая черта. Виновники войны не верили, что им придется отвечать за сделанное ими", - добавил украинский лидер.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в парламенте Нидерландов поблагодарил королевство за поддержку Украины и за "единство Европы". Глава украинского государства назвал Гаагу, где заседает Международный уголовный суд, "сердцем международного правосудия". "Правосудие от имени всех людей, пострадавших от агрессии и международных преступлений. И этот год - год нашей с вами подготовки", - цитирует украинского лидера нидерландское издание De Telegraaf.

В то же время Зеленский призвал снабдить Украину более современным вооружением. "Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов", - объяснил президент Украины.

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Немецкий гигант химической промышленности Henkel завершил продажу своего бизнеса в России, следует из отчетности компании по итогам первого квартала. Новым владельцем активов Henkel в РФ стал консорциум местных финансовых инвесторов, сумма сделки составила 54 млрд рублей (около 600 млн евро), объяснила немецкая сторона.

Концерн Henkel, известный, в частности, благодаря брендам Persil и Schwarzkopf, объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022 года - вскоре после начала войны в Украине. В РФ компания работала на протяжении 30 лет и имела там к 2022 году 11 производственных площадок. На ее заводах в Московской, Ленинградской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской областях, а также в Ставропольском и Пермском краях были заняты около 2500 человек.

Президент Украины прибыл в парламент Нидерландов

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Первую палату парламента Нидерландов. Парламентский корреспондент местного издания De Telegraaf публикует видео с кортежем главы украинского государства.

По данным издания, Зеленский выступит перед депутатами, а позднее встретится в том числе с министром обороны Нидерландов.

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо направляется в Гаагу для встречи со своим нидерландским коллегой Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским с целью обсудить ситуацию в Украине. "Наша поддержка (Киева. - Ред.) остается непоколебимой", - подчеркнул глава бельгийского правительства.

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Парады 9 мая не состоятся как минимум в 18 городах России и 3 городах аннексированного Крыма, подсчитало онлайн-издание "Верстка" . Речь идет не только об административных центрах граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей, но и удаленных от фронта на несколько тысяч километров Нижневартовске, Сургуте, Тюмени и Ханты-Мансийске, указала команда издания.

Зеленский посетит МУС в Гааге

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В Гааге подтвердили визит президента Украины Владимира Зеленского, прилетевшего с необъявленным визитом в Нидерланды. Зеленский, среди прочего, посетит Международный уголовный суд (МУС), сообщил суд, не предоставляя дальнейших деталей. В марте МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, подозреваемого в совершении военных преступлений.

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В очередном обзоре ситуации на войне в Украине британское Минобороны указывает на пожар, возникший 3 мая на нефтебазе в Краснодарском крае. Сообщалось, что в результате падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района неподалеку от моста через Керченский пролив. Этот инцидент вписывается в общую картину повреждения российских баз хранения топлива с начала текущего года, особо уязвимыми при этом являются хранилища на захваченных территориях Украины и в приграничных регионах РФ, отмечают в Лондоне. По всей вероятности, это заставит Россию внести коррективы в систему поставок топлива вооруженным силам, чтобы смягчить последствия таких атак, указывается в Twitter . Это может включать такие меры, как применение дополнительных мер защиты на базах хранения, как это уже замечено в Туапсе, или переориентация на инфраструктуру регионов, которым меньше угрожают атаки, считает британская разведка.

Обстрел Херсонской области 3 мая: 23 погибших и 46 раненых

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В результате обстрела Херсонской области 3 мая, согласно последним данным, 23 человека погибли и 46 были ранены. Среди раненых – 6-летний мальчик и 17-летняя девушка, сообщила областная военная администрация. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все жертвы и пострадавшие в Херсонской области - мирные жители. Во время обстрела российские снаряды попадали в объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в железнодорожный вокзал и местный супермаркет.

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В результате атаки беспилотников на Киев в ночь на 4 мая обломки дронов упали примерно на 10 домов в Шевченковском, Печерском и Подольском районах украинской столицы, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Обломками частично повреждены припаркованные вблизи домов автомобили и дорожное покрытие. Информации о пострадавших гражданах нет, данные уточняются, сообщил он в Telegram-канале.

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Прошедшей ночью совершена атака беспилотника в Ростовской области. Пострадал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района, сообщил губернатор региона Василий Голубев . По его словам, беспилотник попал в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после этого он взорвался, возник пожар. "Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - написал Голубев в Telegram. Другая атака беспилотника совершена в Краснодарском крае.

Ночью ВСУ уничтожили 18 дронов "Шахед"

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Минувшей ночью украинские силы уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, а в целом россияне выпустили по территории Украины 24 ударных дрона "Shahed-136/131", заявило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram. Дроны прилетели с северного направления (из Брянской области) и с юга (с восточного побережья Азовского моря). "Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр", - указали в Воздушных силах.

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За сутки российские силы нанесли 2 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, сообщил Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке. В ней не учтены данные о ночной работе украинской ПВО, эта информация уточняется и будет предоставлена позже, отмечается в Facebook . Противник по-прежнему сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на них за сутки украинцы отразили 40 вражеских атак. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, отмечается далее.

Россияне продолжают вести принудительную паспортизацию граждан Украины в Геническом районе временно захваченной Херсонской области, указывает украинский Генштаб. "Российские оккупанты постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами. К людям с украинскими паспортами показательно пристрастное отношение со стороны захватчиков", - сообщается в сводке.

Между тем украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 4 удара-– по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в свою очередь поразили район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также зенитно-ракетный комплекс врага, сообщил Генштаб ВСУ.

++06.10++

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами, не уточнив, что стало причиной пожара. "Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники",- написал Кондратьев. По состоянию на 5.30 утра по местному времени пожар был потушен.

ISW: Россия могла инсценировать атаку дронов на Кремль

++05.10++

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества. В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли бы преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. "Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз", - считают в ISW.

Таким образом Кремль намерен усилить информационную кампанию по изображению войны в Украине в качестве прямой экзистенциальной угрозы России, заключают аналитики.

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В Краснодарском крае загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщают Telegram-каналы и агентство ТАСС. "Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", - сказал собеседник агентства. Очевидцы утверждают, что слышали три взрыва. На месте работают экстренные службы.

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В Одессе вновь прозвучал мощный взрыв – всего за ночь их было уже более 10, сообщает издание "Суспільне". Официальной информации пока нет. Ранее председатель общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в районе города работают системы ПВО.

++03.05++

В Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога. В столице прозвучало несколько взрывов, в военной администрации сообщили, что работает система ПВО. В Одессе произошли до пяти взрывов, пишет издание "Суспільне". Сообщается также о взрывах в Запорожской области.

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Работа Международного уголовного суда (МУС), в марте выдавшего ордер на арест российского президента Владимира Путина, непоследовательна, заявил министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, передает местная газета Business Day . "Тот факт, что расследование зверств в Палестине не завершено, в то время как расследование в Украине, начатое позже, уже направлено против государства, не являющегося членом МУС, является несправедливостью", - сказал Ламола.

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского прибыл из Финляндии в Нидерланды вечером 3 мая. Об этом сообщили нидерландские СМИ. Ожидается, что 4 мая Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По данным телекомпании NOS, президент Украины выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины".

США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 300 млн

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США объявили о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на сумму 300 млн долларов. Новая поставка будет включать в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, ракеты, легкое стрелковое оружие и боеприпасы к нему, а также противотанковые средства, грузовики и трейлеры для перевозки тяжелых вооружений, запчасти и иное оборудование, сообщили в Пентагоне. Как отметили в Белом доме, новый пакет учитывал запросы Украины накануне запланированного контрнаступления.

Хроника событий 3 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 мая 00.00 - 13.59 >>>

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