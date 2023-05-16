Компьютерная игра против цензуры РФ о событиях в Украине

Финская газета создала для онлайн-шутера карту, где можно найти сведения о жертвах среди мирного населения Украины и погибших российских солдатах. У "Counter-Strike: Global Offensive" в РФ около 4 млн поклонников.

После начала войны российское правительство заблокировало почти 500 интернет-сайтов, чтобы подавить свободное освещение происходящего в Украине. Среди них и новостные порталы, например, Deutsche Welle или BBC, и сайты правозащитных организаций, а также социальные сети, такие как Instagram или Soundcloud.

Чтобы сделать информацию об агрессивной войне России против Украины доступной для российского населения, необходимы творческие решения. В первые недели войны, например, использовались рейтинги Google или порталы отзывов вроде Tripadvisor. Но вместо советов о лучшем парикмахере в районе или о следующем посещении ресторана там можно было найти информацию о российском вторжении - пока американские компании не прекратили это.

Антеро Мукка, главный редактор газеты Helsingin Sanomat Фото: Anne Kauranen/Reuters

В финской газете Helsingin Sanomat появилась карта для популярной в мире компьютерной игры "Counter-Strike: Global Offensive", у которой только в России около четырех миллионов поклонников. В многопользовательских играх карта - это уровень, то есть место, где происходит игра. В тактическом онлайн-шутере игроки соревнуются друг с другом в роли террористов или антитеррористических подразделений. Финская газета воссоздала для игры славянский город и назвала карту "de_voyna". "Война" - это слово, которое запрещено использовать российским СМИ. И за которое, можно попасть в тюрьму.

Онлайн-игры в России пока не заблокированы

Карта так называется не случайно, говорит Антеро Мукка, главный редактор Helsingin Sanomat. Газета освещает события в Украине с самого начала войны и публикует новости на русском языке на своем собственном сайте. Издание также давно запрещено в России, а ее сайт заблокирован.

"В конце прошлого года мы начали обсуждать, каким будет наш следующий шаг. И вдруг нам пришла в голову идея, что онлайн-игры в России пока не запрещены. А "Counter-Strike" пользуется огромной популярностью у россиян", - говорит Мукка. Поэтому редакция наняла профессиональных дизайнеров, которые разработали карту за шесть месяцев, но пожелали остаться неизвестными в целях собственной безопасности.

Скриншот карты "de_voyna" Фото: Helsingin Sanomat

Карта была выпущена 3 мая, в Международный день свободы прессы. Игроки прокладывают себе путь по улицам, застроенным серыми панельными домами, с несколькими деревьями и припаркованными автомобилями между ними. В глаза бросается памятник вечному огню, который в похожем виде существует во многих российских городах. В виртуальном подвале, на который указывает памятник и горящий автомобиль, есть потайная комната. В ней игроки найдут новости на русском языке о войне против Украины, собранные финскими военными репортерами. Новости, которые можно прочитать в виртуальном подвале, сообщают о резне в Буче, об отце, чей ребенок, жена и теща были убиты российской крылатой ракетой в Одессе, пока он ходил по магазинам, - и о 70 000 погибших российских солдат.

Разоблачение фальшивых новостей с помощью рассказов очевидцев

Для создателей этой подборки было важно представить различные точки зрения на войну. "Мы также хотели показать то, что наши репортеры и фотографы в Украине видели и задокументировали своими глазами", - подчеркивает Мукка. Жестокость войны должна стать очевидной, а правда - раскрыться. "Официально Россия утверждает, что массовые убийства в Буче и Ирпене - это выдумка и фейковые новости. Мы определенно хотим сказать русским, что, к сожалению, это правда, это все правда. Конечно, эта карта - всего лишь капля в море. Тем не менее, мы хотим внести свою лепту", - отмечает журналист.

В потайной комнате пользователей ждут новости на русском языке о войне против Украины, собранные финскими военными репортерами. Фото: Helsingin Sanomat/Reuters

Для редакторов финских газет очень важно поддержать независимые российские СМИ. "Мы также верим, что в России есть люди, которые готовы занять другую позицию, чтобы поддержать усилия свободного мира по сохранению Украины как независимой страны", - уверен Мукка.

Конечно, не все население России поддерживает войну, уверен журналист. "Чтобы противостоять пропаганде государственных СМИ, мы считаем очень важным предоставлять россиянам достоверную информацию о том, что происходит в Украине. Они должны знать правду, чтобы принять собственное решение о том, в какой стране они хотят жить", - говорит Мукка. Среди четырех миллионов игроков в "Counter-Strike" много молодых людей, которые также имеют непосредственное отношение к войне. Многие из них находятся в том возрасте, когда могут быть призваны в российскую армию и погибнуть на войне.

Видеоигры охватывают широкие целевые группы

Игры, обходящие государственную цензуру, - явление редкое, но не новое. В 2020 году неправительственная организация "Репортеры без границ", выступающая за свободу прессы во всем мире, создала "Библиотеку без цензуры" в компьютерной игре Minecraft. Различные комнаты посвящены одной из стран, включая Россию, Вьетнам и Саудовскую Аравию, и содержат журналистские тексты на английском и национальном языках, посвященные цензуре и авторитарной политике. "Единственный способ борьбы с цензурой - делиться и распространять то, что подверглось цензуре", - сказала тогда о проекте российская журналистка Юлия Березовская. Эта фраза актуальна и сегодня.

"Библиотека без цензуры" в компьютерной игре Minecraft позволяет прочитать тексты, запрещенные различными автократическимии режимами Фото: ROG

Антеро Мукка не говорит, как часто карта с новостями и информацией, подвергнутой цензуре в России, скачивалась и воспроизводилась до сих пор. Но, вероятно, она привлекла довольно много внимания в России и ею поделились в Telegram-каналах.

Цензуру можно обойти с помощью различных каналов

Возможно, в будущем мы увидим больше игр, используемых для обхода государственной цензуры. Однако Антеро Мукка подчеркивает, что игры - это лишь один из каналов распространения информации. В цифровом мире, говорит он, существует множество способов обойти цензуру и донести важную информацию.

Например, чтобы обойти блокировку сайтов, люди могут выходить в Интернет через VPN ("виртуальную частную сеть"). VPN-доступ скрывает местоположение пользователей Интернета, что дает возможность по-прежнему посещать заблокированные сайты в России.

Некоторые геймеры критикуют высокомерие западных государств на популярном среди интернет-пользователей онлайн-форуме Reddit. Каждый волен информировать себя сам и не нуждается в помощи Запада, считают они. Антеро Мукка видит ситуацию по-другому. "Каждая новая утечка информации в закрытом мире цензуры важна", - говорит он. "В России много умных людей, которые прекрасно понимают, что происходит. Мы не хотим быть высокомерными или чему-то их учить. Мы просто хотим дать им возможность получать информацию и держать каналы открытыми", - подчеркивает главный редактор Helsingin Sanomat.

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