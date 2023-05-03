"Главное - не молчать". Как в России живет независимое медиа

После начала войны РФ против Украины давление на СМИ в России усилилось. Кто-то из них не был готов соблюдать новые законы, кто-то не мог выжить после ухода большинства рекламных партнеров. Многие закрылись или уехали за границу.

"Тайга.инфо" - одно из немногих медиа, которое считаясь оппозиционно настроенным и имея большую аудиторию (около 2 млн уникальных пользователей в феврале 2022 года), осталось в России. Рассказывая о Сибири для России на протяжении 18 лет, оно стало известным и одним из самых цитируемых медиа в стране (постоянное место в топ-20). Мы поговорили с учредителем издания Виктором Чистяковым о том, можно ли сейчас продолжать делать качественную и независимую журналистику в России.

Работа в условиях новой реальности

Законы о так называемых "фейках" и "дискредитации" армии не оставил никаких шансов на безопасное освещение войны, так что редакция переключилась на другие темы, рассказывает Виктор Чистяков. В самом начале вторжения "Тайга.инфо" ввела "хронику текущих событий", которая быстро превратилась в полноценный поток новостей о том, как война влияет на жизнь Сибири.

"Журналисты в изгнании, которые работают по военной повестке, мы понимаем, что они пишут летопись военных лет. У нас немножко другая история. Мы пишем о том, что происходит здесь, как события там сказываются на жизни людей здесь. Поэтому фокус или, как говорят оптика, она немножко у нас другая. Мы стараемся рассказывать именно то, что касается людей, проживающих здесь, в Сибири", - так описывает новую реальность Чистяков.

Новые условия вынудили работать в новой оптике, где эзопов язык - единственное, что позволяет выживать инакомыслию. По словам Чистякова, сейчас стало гораздо сложнее не только рассказывать о происходящем честно, но и просто получать информацию. При этом редакция все еще делает важные материалы, начиная от спецпроекта про насилие в иркутских колониях и заканчивая фильмом про коррупционную сделку о мусорной реформе. "Круг общения он объективно сузился из-за того, что те люди, которые нам симпатизировали, они стали вынуждены соблюдать дистанцию. И добывать информацию стало гораздо сложнее", - говорит учредитель "Тайги.инфо".

Кризисный год

Кроме каждодневной работы в новой реальности, редакции приходится сталкиваться и с финансовыми проблемами. "С 1 марта прошлого года, когда произошла блокировка сайта, это уже не бизнес, это уже другая модель существования, это уже больше миссия больше такое подвижничество. Мы продолжаем работать, продолжаем именно сохранять бренд, его репутацию", - рассказывает о нынешней ситуации в редакции "Тайги.инфо" Виктор Чистяков.

Офис в центре Новосибирска за последний год действительно опустел, вместо редакции, которая в хорошие времена насчитывала больше 10 постоянных сотрудников (не считая фрилансеров), сейчас осталось всего пара журналистов.

"Возможностей, конечно, стало меньше, потому что с 1 марта прошлого года все контракты, все партнерские проекты, они были остановлены", - заключает Чистяков. Финансовая модель издания, существовавшая до начала войны, теперь просто невозможна, после блокировки сайта упали просмотры, а рекламодатели стали бояться сотрудничать с редакцией, сайт которой блокируют власти.

Туманное будущее независимых СМИ

Тем не менее работа в редакции идет каждый день, хотя в будущее стараются особенно не заглядывать. При этом даже в условиях тотальной блокировкии сокращения штата "Тайга.инфо" даже добивается локальных успехов. Так, в январе этого года редакция поставила личный рекорд по месту в топе цитируемости, заняв девятую позицию. За более чем год войны аудитория СМИ в Telegram выросла с 8 до 23 тысяч подписчиков, а недавно команда провела аукцион в поддержку издания, позволивший собрать несколько сотен тысяч рублей, на которые редакция сможет существовать еще несколько месяцев.

Несмотря на ужесточающиеся законы и финансовые трудности, Чистяков не собирается закрывать издание или перевозить редакцию в другое место, борьба именно здесь и сейчас для него остается приоритетом. "Конечно, страх есть у каждого. Это правда. Но либо ты попадаешь в плен к страху. Либо ты сможешь его преодолеть. Сейчас я могу либо уехать, чтобы осталась пустыня вокруг меня, либо что-то изменить. Мы понимаем, что мы можем делать какие-то изменения маленькими шагами, аккуратными. Главное - это не молчать, продолжать говорить. А там уже как наше слово отзовется", - говорит Виктор Чистяков.

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