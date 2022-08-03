"Профсоюз журналистов" оштрафовали на 500 тыс. рублей за "дискредитацию армии"

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Организацию признали виновной в "дискредитации" вооруженных сил России из-за двух публикаций против войны в Украине.
Таганский районный суд Москвы оштрафовал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ" на 500 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" Вооруженных сил России. Решение опубликовано на сайте суда в среду, 3 августа.
"Согласно буквальному содержанию позиции обвинения, организацию привлекли к ответственности за "распространение идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной военной операции на территории Украины", - сообщил адвокат Максим Крупский.
По мнению защиты, организация "фактически привлечена к ответственности за реализацию своего конституционного права на свободу слова". "Суд не уточнил, какому закону противоречит распространение негативного мнения о Вооруженных силах РФ и специальной военной операции и где в действующем законодательстве закреплена обязанность граждан и организаций придерживаться исключительно положительного мнения в их отношении", - подчеркнул адвокат Крупский, добавив, что организация обжалует штраф.
Как уточняет проект Sota, поводом для протокола стали тексты "Перуджийская декларация в поддержку Украины и "Требуем остановить войну", опубликованные в день начала российского вторжения в соседнюю страну - 24 февраля.
В июле прокуратура Москвы попросила суд ликвидировать "Профсоюз журналистов и работников СМИ", сославшись, в том числе на возбуждение административного дела о дискредитации вооруженных сил России. Суд приостановил деятельность организации.
Поводом для обращения прокуратуры стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР," направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ", писали СМИ.
По мнению прокуратуры, профсоюз размещает в интернете "информацию противоправного характера", а его деятельность "влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству".
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