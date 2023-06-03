Война, день 465-й: Украина готова к контрнаступлению

На 465-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Владимир Зеленский: Мы готовы к контрнаступлению

Украина готова к контрнаступлению, чтобы освободить свою территорию от российских военных, заявил президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal. Глава государства добавил, что не знает, сколько времени потребуется на эту операцию. Кроме того, Киев хотел бы получить больше вооружений от своих партнеров, указал украинский лидер. "Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами", - отметил он. В частности, по словам Зеленского, Украине необходимы 50 зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку это единственное оружие, способное сбивать некоторые виды российских ракет.

В течение суток российские войска нанесли, по данным Генштаба ВСУ, 19 авиаударов по целям в Украине и совершили более 10 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня. В вечерней оперативной сводке украинское командование указывает, что войска РФ сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, где совершили 16 атак, однако все они были отражены. Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, уничтожены 3 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 склада боеприпасов, отмечается в сводке.

Предложение Индонезии: демилитаризованная зона и миротворцы ООН

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать в Украине демилитаризованную зону, призвав каждую из сторон отойти на 15 километров от своих передовых позиций. Наблюдение за подобной зоной необходимо проводить силами миротворцев ООН, добавил министр в ходе выступления на форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Кроме того, всемирной организации следует провести референдум с целью "объективно выяснить волю большинства жителей различных спорных территорий", приводит слова главы индонезийского Минобороны агентство Reuters. Субианто также призвал к прекращению огня.

Реакция МИД Украины на мирный план Индонезии

Министерство иностранных дел Украины ответило на мирные предложения Индонезии. По словам спикера ведомства Олега Николенко, "между Украиной и РФ нет спорных территорий, чтобы там проводить референдумы".

"Совершив акт агрессии, РФ оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Факт, зафиксированный в официальных документах ООН. На оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - написал Николенко в Facebook.

Коснувшись самих предложений Индонезии, он указал, что "прекращение огня, развертывание сил на расстоянии 15 километров и создание демилитаризованной зоны не сработает". В случае его достижения без вывода российских войск это "позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии".

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ погибли две женщины

Населенные пункты Шебекинского городского округа с утра подверглись новым обстрелам ВСУ, в результате погибли две мирные жительницы, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла пожилая женщина, еще одна женщина пострадала - "у нее осколочные ранения левого плеча". В результате обстрела села Безлюдовки тоже погибла женщина, она получила "множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью". Еще один мужчина "с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей" был госпитализирован, написал Гладков.

Ранее Гладков рассказал, что за 2 июня от обстрелов в регионе погибли пять человек, еще 16 были ранены. В Шебекинском городском округе погибли две женщины, находившиеся в автомобиле во время обстрела, пострадали восемь человек, шестерым из них понадобилась госпитализация. В Валуйском городском округе погибли три человека: двое мужчин скончались на месте от полученных травм, женщина умерла в машине скорой помощи. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. "После работы ПВО в поселке Разумное есть один пострадавший с осколочным ранением правой стопы", - написал губернатор.

Проверки убежищ в Украине и дело о закрытом укрытии в Киеве

По всей Украине к 3 июня проверено более 4800 бомбоубежищ, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По данным министра, из них 252 были закрыты, а 893 - непригодны для использования. "Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - заявил глава МВД. Проверки начались после того, как 1 июня от российского ракетного обстрела в Киеве погибли несколько человек, в том числе ребенок. Как выяснилось, в Деснянском районе города люди не смогли укрыться в бомбоубежище, поскольку оно было закрыто.

Суд по ходатайству Деснянской окружной прокуратуры Киева 3 июня избрал меры пресечения четырем лицам, задержанным в связи с гибелью людей у закрытого убежища, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Первой заместительнице Деснянской районной государственной администрации, директору медучреждения, где расположено убежище, и его заместителю избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Охранник медучреждения отправлен под стражу без права внесения залога. В сообщении прокуратуры отмечается, что следственные действия продолжаются, по их результатам будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц Киевской городской государственной администрации.

Видео правительства Венгрии с картой Украины без Крыма

Временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный протест Будапешту из-за опубликованного правительством Венгрии видеоролика, где карта Украины изображена без аннексированного Россией Крыма. МИД Украины заявил, что этот ролик противоречит позиции Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. "Венгрия должна прекратить провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", - сообщается на сайте украинского МИДа.

30 мая правительство Венгрии опубликовало на своем YouTube-канале видеоролик с призывом к скорейшему прекращению огня в Украине, в котором есть кадры с картой страны без Крыма. Через несколько дней на него обратили внимание украинские и российские СМИ. Как пишет "Европейская правда", венгерское правительство после демарша Киева подготовило новую версию видео, где территория Крыма изображена частью Украины. Ролик, в частности, опубликован в YouTube старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца. На канале венгерского правительства до сих пор остается старая версия.

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