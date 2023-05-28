Урок для Путина: Украина на старинных европейских картах

"Украины там нет", утверждали в Кремле, склонившись над французской картой XVII века. Почему Украина есть на этой карте, и не только на ней, DW расспросила историка и специалиста по картографии профессора Стивена Сигела.

На этой неделе глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин прибыл на встречу в Кремль с новостью - в архивах суда якобы отыскалась копия карты XVII века, созданная в эпоху французского короля Людовика XIV, "на которой нет Украины", сообщил Зорькин. "Ну, конечно", - ответил Путин. Дискуссия далее была сведена к регулярно повторяющемуся в Кремле тезису о "создании Украины большевиками". Ее Путин неоднократно озвучивал публично, в том числе и в своей статье "Об историческом единстве" от 2021 года. Многие обозреватели считают ее идеологическим обоснованием дальнейшего военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Между тем на упомянутой старинной французской карте четко указано - "Украина - земля казаков" (Vkraine au Pays des Cosaques), зато Крым обозначен там еще как Крымское ханство, территория современного Санкт-Петербурга - Ингрия.

Более подробно о том, как Украина была представлена на старинных картах Европы, DW расспросила профессора евразийских и славянских исследований Техасского университета в Остине, историка, автора картографической книги "Ukraine under Western Eyes", изданной Гарвардским университетом в 2011 году, Стивена Сигела.

DW: Во время встречи с главой Конституционного суда РФ президент Владимир Путин, ссылаясь на упомянутую копию французской карты XVII века, утверждал, что "никакой Украины не было в истории человечества". Что не так с этим утверждением?

Стивен Сигел: Книга, которую я написал, содержит более 90 цветных карт Украины, где указаны названия, топонимы и информация о стране - от эпохи Возрождения до XX века. И поэтому эти властные сценарии, которые я бы назвал перформансом Путина с человеком, показывающим карту, фактически отрицая историческое существование Украины, абсурдны.

Профессор Стивен Сигел Фото: DW

Украина существует как независимое, суверенное государство с территориальными границами, которые можно защищать. Существует много версий истории. Конечно, мы можем быть полифоническими, плюралистическими и достаточно толерантными, чтобы допускать разные голоса. Но голос Путина некорректен.

А чтобы говорить правду о независимой Украине, необходимы глубокие знания о становлении России как империи, основании России, основании Санкт-Петербурга Петром I в 1703 году. Итак, если вы очень внимательно посмотрите на эту карту, то, как отмечали уже не только историки, но и обозреватели, аналитики, и Санкт-Петербург имел другие названия. И можно увидеть на этой карте то, что там написано "Украина - казацкая земля", страна казаков.

- С чего и когда, согласно вашим исследованиям, начинается картографическая история Украины?

- Это важный вопрос. Итак, если мы создаем основу для понимания Украины, нам нужен период Возрождения и раннее Новое время. А это карты, например, Меркатора, голландская и французская картографии. Действительно, XVII век был "золотым веком" Амстердама в плане публикации карт и атласов на голландском языке. И в этот период XVII-XVIII веков создана важнейшая карта Украины, четко указывающая название Украина, и написана она французским картографом по имени Гийом Левассер де Боплан, также известная как Карта Боплана.

Карта Боплана "Часть Украины, Киевское воеводство", напечатана в Амстердаме, XVII век Фото: gemeinfrei

Итак, были империи, были карты, и те, кто писал карты Украины, часто использовали разные топонимы на разных языках, например, на латыни и французском. И для меня понятно, что Путин не читает по-французски и не знает французского языка. Это то, что очень показательно в его колонизаторском мировоззрении. Думаю, что он во многом старается жить в мифическом времени XVII–XVIII веков великих держав. И поэтому исключает Украину с карты.

Но, конечно, фактически, как отмечали историки, Украина существовала, со всеми ее регионами и претензиями на ее территории со стороны Австро-Венгерской или Габсбургской империи, со стороны Польши, Литвы, Руси, ставшей Московией и имперской Россией согласно Ништадскому договору 1721 года при Петре І. Это сложная многовекторная история, ведущая в разные направления. И чтобы ответить на вопрос - Украина существовала на этих картах эпохи Возрождения и раннего Нового времени.

- Знакома ли вам эта конкретная французская карта XVII века? Вы видели ее раньше? И есть ли в ней что-нибудь необычное?

- Да, я видел ее раньше. Но на самом деле в этой конкретной карте нет ничего особенного. Оригинал находится во французских архивах и во Французской национальной библиотеке. Поэтому идея рыскать повсюду с целью отрицания существования Украины обречена на провал.

Многие из знакомых мне историков, работавших над серией "Истории картографии" Чикагского университета в шести томах с тысячами страниц, включая вклад, внесенный русскими и русскоязычными историками, картографами, думаю, сказали бы и, вероятно, согласились бы с тем, что ключевым здесь является контекст.

Ведь все это - не просто топонимы и надписи. Независимо от того, говорите ли вы украинцы, малороссы, русины или утверждаете, что таковых вообще не существует. На самом деле суть состоит в том, чтобы изучить, почему в визуальном представлении указано именно так, как указано. И XVII и XVIII век в европейском имперском контексте, начиная с Вестфальского договора 1648 года, является миром империй. Путин в своих геополитических мечтах больше всего заинтересован в восстановлении этого мира империй. И в данном контексте он отрицает существование украинского современного национального государства в имперской истории.

- При этом даже на этой французской карте находим "Украину - землю казаков", прямую отсылку к Гетманщине…

- Некоторые украинские и североамериканские историки утверждают, что казацкая Гетманщина на Запорожье фактически была государством или протогосударством. Этот вопрос во многом подчеркивает богатство украинской истории и историографии.

Есть также много разных споров о происхождении Руси, и здесь я бы предложил книги историка из Гарварда Сергея Плохия или даже старшего - Омельяна Прицака. Многие ученые были также филологами, носителями и исследователями многих языков, иногда более десяти. Прицак изучал венгерский, французский, знал немного японский.

В украинской интеллектуальной традиции есть много тех, включая таких писателей, как Николай Хвылевой, кто говорит: "Прочь от Москвы!". Есть и другие, по моему мнению, чрезвычайно важные, как Николай Костомаров, Михаил Драгоманов и Иван Франко, ведущие в украинской современной интеллектуальной традиции постоянные споры относительно отношений с Москвой, Русью или Московией.

- Кстати, на картах данного периода современная Россия обозначена именно как Московия (Muscovy, Moscouie) или Тартария (Tartaria). Многих сегодня интересует, когда название Россия закрепилось за этими территориями?

- Если читать, например, некоторые из важных работ, хроник путешественников, этнографов и иностранных гостей, посещавших царей еще до периода династии Романовых или, скажем, между Смутным временем, в 1613 году, когда правил Михаил I, то Россию часто стали называть Русью. Но также очень часто можно увидеть в названиях на латыни или на других языках Moscovia и Muscovy - Московию, и это можно проследить еще по крайней мере с XII века, исследуя историю происхождения.

Карта Московии итальянского картографа Джироламо Рушелли, начало XVI века Фото: CPA Media/Pictures From History/picture alliance

Можно вернуться к 1147 году и Кремлю, но это было лишь одним из многих княжеств, за которые соревновались в Удельной Руси, а затем и среди киевских князей. Итак, очевидно, что существует много разных линий и траекторий. Есть ведь еще татары, монголы, мир Чингисхана, есть монголо-татарское иго с 1240 по 1480 годы. Есть конкуренция между Великим Новгородом и Владимиром, Суздалем и князьями, включая князей Киевской Руси. Очевидно, те из нас, кто занимается древней историей, привыкли к гораздо более сложному миру династических браков, миграции, торговли. "Шелковый путь" был бы хорошим примером исследования данных вопросов на примере евразийского пространства, где не было мира национальных государств.

Национальные государства, о которых мы говорим, являются относительно новым творением с середины и конца XVIII века.

- Напоследок вопрос о необычной истории появления вашей картографической книги. Откуда эти девять десятков старинных карт Украины?

- Книга основана на коллекции одного человека по имени Богдан Кравцив. Он родился в Галиции, в империи Габсбургов в начале XX века. Мой огромный интерес к нему объясняется тем, что Кравцив был одержим поиском Украины на картах. Украинский патриот, он также был журналистом, переводчиком. В частности, переводил с немецкого Рильке (Rainer Maria Rilke). Да и сам в 1920-х годах писал стихи. А после Второй мировой войны вместе с женой и тремя детьми они были перемещенными лицами и, в конце концов, оказались в США.

Историческая карта Украины из коллекции Королевской библиотеки в Гааге, 1648 год Фото: Fine Art Images/Heritage Images/picture alliance

И самый большой курьез заключался в том, что он действительно очень боялся исчезновения Украины. Потому в начале 1950-х он изъездил все Восточное побережье США от Нью-Йорка до Бостона, от Кембриджа до Филадельфии, скупая как можно больше карт, на которых была изображена Украина. Таким образом, он пополнял эту коллекцию, которая после смерти его и его супруги, стала этим удивительным сокровищем, о существовании которого знало совсем немного друзей в украинской диаспоре и среди активистов Северной Америки.

Когда же после "Оранжевой революции" в Украине в 2004-м семья решила пожертвовать коллекцию Гарварду для исследователей, это стало настоящим подарком и всему миру, позволившему изучать все эти изумительные и прекрасно созданные графические изображения Украины за всю ее историю, во всей ее совокупности, всех ее регионов и народностей, начиная с эпохи Возрождения. Поэтому в книге я очень старался быть верным его видению, а также пониманию того, почему стоило хранить серию этих архивных карт как крупное культурное сокровище.

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