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Суд утвердил приговор по делу об убийстве блогера Татарского

Даниил Сотников
20 мая 2024 г.

Назначенные 27 лет колонии Треповой - самое суровое известное наказание для женщины в России. Прокурор просил увеличить его до 28 лет.

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Дарья Трепова в суде
Дарья Трепова в судеФото: Ilya Pitalev/SNA/IMAGO

Апелляционный военный суд в Московской области утвердил приговор по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в котором был убит российский провоенный блогер Владлен Татарский, сообщает издание "Медиазона" в понедельник, 20 мая.

Суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, приговорившей 27-летнюю Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима. В январе этого года второй Западный окружной военный суд признал ее виновный в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывчатки и подделке документов. Приговор стал самым суровым наказанием для женщины в России, о котором известно публично. 

Генпрокуратура обжаловала приговор, сочтя назначенное Треповой наказание недостаточным. Гособвинение просило назначить Треповой в совокупности 28 лет колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей.

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга

Провластный блогер и "военный" из "ДНР" Владлен Татарский был убит 2 апреля 2023 года в результате взрыва статуэтки, подаренной ему Треповой во время его встречи с подписчиками. От взрыва тогда пострадали 40 человек.

На судебных заседаниях девушка утверждала, что не знала о взрывчатке, и думала, что в подарке спрятано устройство для прослушки. Трепова не признала вины ни по одной из вменяемых ей статей. ФСБ России назвала организатором убийства Татарского украинца Юрия Денисова. 

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