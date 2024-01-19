Треповой запросили 28 лет колонии за взрыв в кафе Петербурга

Прокурор во время прений на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге запросил 28 лет колонии Дарье Треповой, обвиняемой в убийстве российского провоенного блогера Владлена Татарского. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на корреспондента.

Помимо 28 лет колонии общего режима, обвинение просит суд назначить Треповой штраф 800 тысяч рублей - это совокупное наказание, которое гособвинение просит для девушки по всем статьям, отмечает "Медиазона".

Трепову обвиняют по статьям о совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. По первой статье прокуратура запросила ей 19 лет лишения свободы, по второй - 14 лет со штрафом 800 тысяч рублей, по третьей - 3 года лишения свободы.

Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, в квартире которого девушку задержали. Касинцеву обвиняют по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления. Прокурор попросил назначить ему год и 10 месяцев колонии общего режима.

Трепова не признала вину

Трепова в ходе первого судебного заседания заявила, что не признает вину по статьям о "террористическом акте" и "незаконном обороте взрывных устройств". Вину по статье о "подделке документов" Трепова признала полностью.

2 апреля 2023 года девушка принесла в кафе Street Food Bar № 1 в Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее Татарскому. При взрыве Татарский погиб, пострадали 52 человека. Следственный комитет России сообщал, что потерпевшими по делу проходят 85 человек. Трепова утверждает, что не знала, что находится в статуэтке.

По ее словам, задание познакомиться с Татарским ей дали проживающий в Украине журналист Роман Попков и человек с псевдонимом "Гештальт". Треповой поручили принести бюст Татарского на "творческий вечер". Статуэтку со взрывчаткой, по версии следствия, Треповой передал украинец Юрий Денисов.

Смотрите также: