Дарья Трепова в суде не признала вину по статье о теракте

В Санкт-Петербурге в среду, 15 ноября, начался суд по делу о взрыве в городском кафе в апреле 2023 года, в результате которого погиб российский провоенный блогер Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин).

В ходе первого выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда подсудимая Дарья Трепова заявила, что не признает вину по статьям о "террористическом акте" и "незаконном обороте взрывных устройств" и настаивает на ранее данных показаниях, сообщает "Фонтанка" из зала суда. Вину по статье о "подделке документов" Трепова признала полностью.

На суде было зачитано обвинительное заключение. По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова по указанию кураторов из Украины принесла в кафе Street Food Bar № 1 статуэтку, начиненную взрывчаткой, и вручила ее "военкору" Татарскому. При взрыве Татарский погиб, пострадали 52 человека. Следственный комитет России сообщал, что потерпевшими по делу проходят 85 человек.

Предполагаемый сообщник Треповой признал вину частично

Перед судом также предстал Дмитрий Касинцев, в квартире которого задержали Трепову. Его обвиняют по статье об "укрывательстве преступления". Он частично признал вину, но высказал несогласие с квалификацией преступления - изначально его подозревали в "несообщении о преступлении", но затем утяжелили обвинительную статью.

Касинцев находится под домашним арестом, а Трепова - в СИЗО. Следующее заседание по делу суд назначил на 17 ноября.

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