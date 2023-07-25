Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во вторник, 25 июля, в интервью агентству РИА "Новости". По его словам, девушка обвиняется в "в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов". Он заявил, что организацией теракта, в результате которого погиб российский "военный корреспондент", занимались лица, находившиеся в Украине, которые завербовали Трепову через соцсети.

Следствие пришло к выводу, что Трепова знала о бомбе в статуэтке, подаренной ей Татарскому. По словам девушки, она думала, что в фигурке спрятано устройство для слежения. Бастрыкин отметил, что за время следствия провели около 200 экспертиз, допросили порядка 400 человек и 85 человек признали потерпевшими.

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге на "творческом вечере" "военкора" Татарского произошел взрыв. По версии следствия, взорвалась статуэтка, которую 26-летняя Трепова подарила Татарскому. Сам он погиб, еще более 30 человек получили ранения.

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