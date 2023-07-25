  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Дарье Треповой предъявили окончательное обвинение

Сергей Куприков
42 мин. назад

СКР предъявил Дарье Треповой окончательное обвинение в "совершении террористического акта" в кафе в Петербурге.

https://p.dw.com/p/4UNgk
Дарья Трепова в зале суда
Дарья Трепова в зале судаФото: Ilya Pitalev/SNA/IMAGO

Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой по делу о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский. Об этом заявил глава СКР Александр Бастрыкин во вторник, 25 июля, в интервью агентству РИА "Новости". По его словам, девушка обвиняется в "в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов". Он заявил, что организацией теракта, в результате которого погиб российский "военный корреспондент", занимались лица, находившиеся в Украине, которые завербовали Трепову через соцсети.

Следствие пришло к выводу, что Трепова знала о бомбе в статуэтке, подаренной ей Татарскому. По словам девушки, она думала, что в фигурке спрятано устройство для слежения. Бастрыкин отметил, что за время следствия провели около 200 экспертиз, допросили порядка 400 человек и 85 человек признали потерпевшими.

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Петербурге на "творческом вечере" "военкора" Татарского произошел взрыв. По версии следствия, взорвалась статуэтка, которую 26-летняя Трепова подарила Татарскому. Сам он погиб, еще более 30 человек получили ранения.

Смотрите также:

Кому выгодно убийство "военкора" Татарского

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Покушение на Симоньян и Собчак. Ядерный ответ. Путин и Африка – "Заповедник", выпуск 274, 23.07.23

Покушение на Симоньян и Собчак. Ядерный ответ. Путин и Африка – "Заповедник", выпуск 274, 23.07.23

Допрос подозреваемых в покушении на Симоньян. Оружие возмездия пробудилось. Старое кино по-новому с Джонсоном, Нетаньяху и Эрдоганом. Z-поэзия, том II. Путин не едет в Африку. Смотрите в 274-м выпуске "Заповедника"!
Политика23 июля 2023 г.15:17 мин.
external

Дроны для Путина: что планировали украинцы устроить в Кремле? DW Новости (03.05.2023)

Дроны для Путина: что планировали украинцы устроить в Кремле? DW Новости (03.05.2023)

Согласно утверждению пресс-службы президента России, Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. Подробностей у Путина не приводят. Однако отмечают, что российская сторона расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на главу государства. Киев свою причастность к "атаке" категорически отрицает и считает предлогом для масштабного теракта.
3 мая 2023 г.37:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский призывник

В РФ повысили призывной возраст и разрешили ЧВК. Что дальше?

Конфликты48 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко с огромной березовой дубиной стоит у двери в стене, над которой развевается польский флаг. На двери большими красными буквами написано "POLSKA". Лукашенко говорит: "Кто плохо себя вел, на экскурсию не поедет".

Как Лукашенко отбирает "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу

Как Лукашенко отбирает "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу

Политика3 ч. назад
Флаги КНР и США нарисованы на потрескавшейся стене

5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку

5 причин, почему Китай не сможет обогнать Америку

Экономика и бизнес3 ч. назад
Здание Генпрокуратуры Беларуси

Зачем властям Беларуси понадобились суды над мертвыми?

Зачем властям Беларуси понадобились суды над мертвыми?

Правосудие и закон7 ч. назад
Так выглядит "дополненная реальность" в Байройте: аватар из оперы "Парсифаль" в 3D-реализации

Вагнер - 2023. Сенсация в консервативном мире

Вагнер - 2023. Сенсация в консервативном мире

Культура11 ч. назад
Ежегодно рак молочной железы выявляют у более 2 млн женщин

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком груди

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с раком груди

Общество15 ч. назад
Здание министерства обороны в Москве

Удары дронов по Москве и другие события 516-го дня войны

Удары дронов по Москве и другие события 516-го дня войны

Конфликты21 ч. назад
На главную страницу