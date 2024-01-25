Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии

Дарью Трепову, обвиняемую во взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), 2-й Западный окружной военный суд в Петербурге в четверг, 25 января, приговорил к 27 годам колонии. Об этом сообщает онлайн-издание "Медиазона" и русскоязычные Telegram-каналы.

26-летнюю девушку признали виновной в совершении теракта группой лиц, повлекшего смерть человека, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. По совокупности обвинение просило назначить Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 000 рублей.

Как отмечает онлайн-издание "Верстка", приговор Треповой - самый суровый из вынесенных женщинам в современной истории России.

Дмитрия Касинцева, в квартире которого задержали Трепову, приговорили к 1 году и 9 месяцев колонии общего режима.

Самый большой срок для женщины в истории современной России

Как пишет Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на судебную статистику, "таких сроков с 2022 года за аналогичные преступления (в том же разделе УК) не давали даже мужчинам, приговоры более 20 лет за преступления против общественной безопасности вообще крайне редки".

Трепова будет отбывать наказание в колонии общего режима. Согласно УК и УПК, для женщин в России нет строгого режима, также им не назначают пожизненное лишение свободы, говорится в том же посте.

"Мемориал" не будет признавать Трепову политзаключенной

Между тем руководитель проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис рассказал Telegram-каналу "Можем объяснить", что "Мемориал" не будет признавать Дарью Трепову политзаключенной. "В соответствии с критериями, которыми мы руководствуемся, люди, совершившие насильственные преступления, не являются политзаключенными. Это не исключает, что в преследовании может быть политический мотив и существенные нарушения", - пояснил он.

Давидис напомнил, что материалы дела Треповой полностью не доступны. "Если ее использовали втемную, то ее можно рассматривать как политзаключенную. Потому что ее умысел не был направлен на насилие. Но это должно быть убедительно доказано. У нас никаких доказательств нет. Если они появятся, мы вернемся к этому вопросу", - пообещал он.

Дело Дарьи Треповой

По версии правоохранительных органов, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Петербурга Трепова вручила Фомину замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва он погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы, а собственнику кафе причинен значительный материальный ущерб.

После инцидента девушка спряталась в квартире Касинцева, который, как полагает обвинение, знал о ее причастности к преступлению, но укрывал до задержания.

В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что теракт был спланирован спецслужбами Украины. По данным ФСБ, взрывное устройство в виде статуэтки передал Треповой гражданин Украины Юрий Денисов, следивший за блогером с февраля 2023 года и покинувший Россию 3 апреля.

В суде Трепова признала вину только в части использования поддельного водительского удостоверения. Она заявила, что не знала о содержимом статуэтки, которую передавала Татарскому, и просила отправить дело на доследование.

Касинцев и его защита выступили за переквалификацию состава по более "мягкой" статье УК РФ - 205.6 (несообщение о преступлении). Потерпевшие по делу заявили к подсудимым иски на общую сумму около 50 млн рублей.

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