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В Париже расследуют возможное отравление Марины Овсянниковой

Жан Рофе
13 октября 2023 г.

Бывшая сотрудница Первого канала обнаружила у двери своей квартиры в Париже некий порошок, после чего почувствовала недомогание, рассказал собеседник AFP.

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Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова в суде (фото из архива)
Марина Овсянникова в московском суде (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

Прокуратура Парижа начала расследование по факту возможного отравления бывшей сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает AFP со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердили агентству в прокуратуре Парижа.

Овсянникова почувствовала недомогание в четверг днем, после того как она открыла дверь своей квартиры в центре Парижа и обнаружила некий порошок, рассказал собеседник AFP, близкий к следствию. По словам другого источника, журналистка предположила, что "была отравлена россиянами". Еще один собеседник агентства отметил, что "на данном этапе" нет никаких доказательств, указывающих на отравление.

"Репортеры без границ": Журналистка остается под наблюдением врачей

Вопреки сообщениям прессы, Овсянникова не говорила, что ее отравили, заявил генеральный директор международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар. "Мы можем это подтвердить, поскольку были с ней весь день" - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

В то же время, по словам Делуара, гипотеза об отравлении была выдвинута и по-прежнему не исключается. Состояние Овсянниковой улучшилось во второй половине дня, но она остается под наблюдением врачей, добавил глава RSF.

Овсянникову заочно приговорили в РФ к 8,5 года колонии

В начале октября Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к восьми с половиной года колонии общего режима, признав ее виновной по делу о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти.

Уголовное дело против журналистки было заведено летом 2022 года из-за одиночного пикета на Софийской набережной напротив Кремля, на который она вышла с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей в качестве меры пресечения домашний арест, однако она сбежала из-под него вместе с 11-летней дочерью, уехала из России и была объявлена в розыск.

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