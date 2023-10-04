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Суд в Москве заочно осудил Марину Овсянникову на 8,5 года

Евгений Жуков
4 октября 2023 г.

Бывшую сотрудницу Первого канала осудили на 8,5 лет колонии, прокуратура требовала наказания на год больше. Приговор вынесен заочно, так как Марина Овсянникова находится не в России.

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Марина Овсянникова (фото из архива)
Марина Овсянникова (фото из архива)Фото: Kiril Kudryavtsev/AFP

Басманный районный суд Москвы в среду, 4 октября, заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии общего режима, признав ее виновной по делу о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщают из зала суда корреспонденты изданий "Медиазона" и RusNews.

Свидетелями по делу выступали, в частности, сотрудники центра "Э" УВД по ЦАО Сергей Сиканов и Алексей Колчанов, их показания огласила сторона обвинения, передает "Медиазона". Первый узнал о пикете Овсянниковой из Telegram-канала Astra, второй просмотрел этот же канал и установил, что речь в нем идет именно про Овсянникову.

Обвинение запрашивала 9,5 года

Накануне прокуратура запросила для Овсянниковой 9,5 года колонии. Суд прошел в заочном режиме, так как подсудимая находится за границей.

Уголовное дело о "фейках" про российскую армию против журналистки было заведено летом 2022 года из-за одиночного пикета на Софийской набережной напротив Кремля, на который она вышла с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей в качестве меры пресечения домашний арест, однако она сбежала из-под него вместе с 11-летней дочерью, уехала из России и была объявлена в розыск.

В октябре 2022 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Овсянникову.

14 марта 2022 года Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом, записав перед этим видео с призывами сопротивляться войне. Ее задержали и назначили административный штраф. Затем журналистку штрафовали еще два раза: за речь у здания суда по делу Ильи Яшина и за пост в Facebook.

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Бывшую редакторку Первого канала Марину Овсянникову заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о военных «фейках»

«Медиазона»
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