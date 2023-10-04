Суд в Москве заочно осудил Марину Овсянникову на 8,5 года

Бывшую сотрудницу Первого канала осудили на 8,5 лет колонии, прокуратура требовала наказания на год больше. Приговор вынесен заочно, так как Марина Овсянникова находится не в России.

Басманный районный суд Москвы в среду, 4 октября, заочно приговорил бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к восьми с половиной годам колонии общего режима, признав ее виновной по делу о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Об этом сообщают из зала суда корреспонденты изданий "Медиазона" и RusNews.

Свидетелями по делу выступали, в частности, сотрудники центра "Э" УВД по ЦАО Сергей Сиканов и Алексей Колчанов, их показания огласила сторона обвинения, передает "Медиазона". Первый узнал о пикете Овсянниковой из Telegram-канала Astra, второй просмотрел этот же канал и установил, что речь в нем идет именно про Овсянникову.

Обвинение запрашивала 9,5 года

Накануне прокуратура запросила для Овсянниковой 9,5 года колонии. Суд прошел в заочном режиме, так как подсудимая находится за границей.

Уголовное дело о "фейках" про российскую армию против журналистки было заведено летом 2022 года из-за одиночного пикета на Софийской набережной напротив Кремля, на который она вышла с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей в качестве меры пресечения домашний арест, однако она сбежала из-под него вместе с 11-летней дочерью, уехала из России и была объявлена в розыск.

В октябре 2022 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Овсянникову.

14 марта 2022 года Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом, записав перед этим видео с призывами сопротивляться войне. Ее задержали и назначили административный штраф. Затем журналистку штрафовали еще два раза: за речь у здания суда по делу Ильи Яшина и за пост в Facebook.

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