Во Франции идут протесты против ужесточения мер по борьбе с COVID-19
Начиная с 24 июля тысячи французов в четвертый раз выходят на улицы страны с протестом против расширения действия "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации медработников.
Французы на протесте против ужесточения карантинных мер
В Париже и десятках других городов Франции в субботу, 7 августа, состоялись массовые протесты против ужесточения правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, предполагающих, кроме прочего, обязательную вакцинацию медработников и расширение действия так называемых "санитарных пропусков".
Подобные массовые протесты проходят во Франции уже в четвертый раз за последние две недели. Как сообщает онлайн-издание RFI, заявки на проведение демонстраций 7 августа были поданы в 150 французских городах, в том числе Париже, Тулузе, Лионе, Монпелье, Бордо и Ницце.
При этом во французской столице было объявлено сразу о четырех акциях, в которых суммарно собираются принять участие более 10 тысяч человек. В Ницце, по данным французского телеканала BFMTV, на протесты вышли от 10 до 20 тысяч человек.
Против чего протестуют французы
Возмущение протестующих вызывают ужесточенные меры по борьбе с пандемией коронавируса, прописанные в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков". С 9 августа они станут во Франции обязательными для посещения ресторанов и путешествия на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы. Речь идет о документах, подтверждающих, что их обладатель привит от коронавируса или недавно переболел COVID-19.
Кроме того, новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых.
Предыдущие протесты против "санпропусков" во Франции
24 июля по всей Франции прошли 168 демонстраций против ужесточения мер по борьбе с пандемией и обязательной вакцинации медработников, в которых приняли участие в общей сложности около 160 000 человек. В этот день полиция сообщила о нескольких десятках задержаний по всей стране, а министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен осудил действия протестующих, заявив, что насилию с их стороны подверглись полицейские, жандармы и журналисты.
Неделей позже, 31 июля, общее число участников акций протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией, по данным МВД Франции, составило 200 000 человек, причем 14 000 из них вышли на улицы столицы.
5 августа массовая протестная акция прошла также возле Пале-Руаяль в Париже, где заседает Конституционный совет.
Смотрите также:
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.