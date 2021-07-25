 Во Франции идут протесты против ужесточения мер по борьбе с COVID-19 | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2021

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Европа

Во Франции идут протесты против ужесточения мер по борьбе с COVID-19

Начиная с 24 июля тысячи французов в четвертый раз выходят на улицы страны с протестом против расширения действия "санитарных пропусков" и обязательной вакцинации медработников.

Французы на протесте против расширения действия санитарных пропусков и обязательной вакцинации медработников, 7 августа 2021 года

Французы на протесте против ужесточения карантинных мер

В Париже и десятках других городов Франции в субботу, 7 августа, состоялись массовые протесты против ужесточения правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса, предполагающих, кроме прочего, обязательную вакцинацию медработников и расширение действия так называемых "санитарных пропусков".

Подобные массовые протесты проходят во Франции уже в четвертый раз за последние две недели. Как сообщает онлайн-издание RFI, заявки на проведение демонстраций 7 августа были поданы в 150 французских городах, в том числе Париже, Тулузе, Лионе, Монпелье, Бордо и Ницце.

При этом во французской столице было объявлено сразу о четырех акциях, в которых суммарно собираются принять участие более 10 тысяч человек. В Ницце, по данным французского телеканала BFMTV, на протесты вышли от 10 до 20 тысяч человек.

Против чего протестуют французы

Возмущение протестующих вызывают ужесточенные меры по борьбе с пандемией коронавируса, прописанные в новом законе о расширенном применении "санитарных пропусков". С 9 августа они станут во Франции обязательными для посещения ресторанов и путешествия на поездах дальнего следования и самолетах, совершающих внутренние рейсы. Речь идет о документах, подтверждающих, что их обладатель привит от коронавируса или недавно переболел COVID-19.

Кроме того, новый закон предполагает обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых.

5 августа Конституционный совет Франции признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.

Предыдущие протесты против "санпропусков" во Франции

24 июля по всей Франции прошли 168 демонстраций против ужесточения мер по борьбе с пандемией и обязательной вакцинации медработников, в которых приняли участие в общей сложности около 160 000 человек. В этот день полиция сообщила о нескольких десятках задержаний по всей стране, а министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен осудил действия протестующих, заявив, что насилию с их стороны подверглись полицейские, жандармы и журналисты.

Неделей позже, 31 июля, общее число участников акций протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией, по данным МВД Франции, составило 200 000 человек, причем 14 000 из них вышли на улицы столицы.

5 августа массовая протестная акция прошла также возле Пале-Руаяль в Париже, где заседает Конституционный совет.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:23

Почему многие французы настроены против "паспортов здоровья"?

Ссылки в интернете

Сообщение онлайн-издания RFI о массовых протестах во Франции против расширения действия "санпропусков" и обязательной вакцинации медиков

Во Франции противники санитарных пропусков снова вышли протестовать

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