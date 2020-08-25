Власти Тувы ввели локдаун из-за коронавируса

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг в субботу, 16 июля, распорядился значительно ужесточить карантинные меры в свете распространения коронавируса SARS-CoV-2. Заболеваемость COVID-19 в республике растет на протяжении 5 недель, отмечает региональное управление Роспотребнадзора. По его данным, недельные темпы прироста составляют от 28,6% до 66,0%. В инфекционных отделениях медицинских учреждений свободны около 13 процентов коек, подчеркнули власти республики.

Передвижение граждан ограничено, многие предприятия временно закрыты

Теперь в регионе запрещено передвижение граждан "без производственной и служебной необходимости", а дети в возрасте до 14 лет могут находиться на улице лишь в сопровождении взрослых, сообщила пресс-служба правительства. В республике приостановлена работа вещевых рынков, предприятий уличной торговли и ярмарок. Парки, скверы и игровые зоны будут закрыты.

Под временный запрет попала деятельность туристических агентств, организаций дополнительного образования, салонов красоты, парикмахерских и бассейнов, а также магазинов, ведущих розничную торговлю непродовольственными товарами. Исключения сделаны для аптек, салонов сотовой связи, а также магазинов с отдельным входом, продающих товары первой необходимости.

С начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в РФ обнаружен уже у 5 907 999 человек, следует из данных оперативного штаба. В 330-тысячной Туве подтверждено 18 604 заражения. А общее число летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в России достигло 146 868, из них 226 приходятся на Туву.

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