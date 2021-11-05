 Польша добивается от НАТО конкретных шагов в связи с кризисом на границе | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Польша добивается от НАТО конкретных шагов в связи с кризисом на границе

Варшава допускает созыв экстренной встречи НАТО из-за кризиса на границе с Беларусью. Ранее польские власти разослали мигрантам СМС с призывом не верить распространяемой информации о возможности транзитом попасть в ФРГ.

Мигранты на границе Польши и Беларуси

Мигранты на границе Польши и Беларуси

В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью Варшава рассматривает возможность совместно с Литвой и Латвией запросить о созыве экстренного заседания НАТО, чтобы в случае необходимости задействовать статью 4 Североатлантического договора. Об этом польский премьер Матеуш Моравецкий заявил в воскресенье, 14 ноября, новостному агентству PAP.

По его словам, НАТО должна предпринять конкретные шаги, чтобы разрешить миграционный кризис на границе.

Статья 4 предусматривает проведение консультаций, если, по мнению какого-либо из членов альянса, под угрозой оказывается его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Власти Польши разослали мигрантам на границе с Беларусью СМС

Власти Польши разослали мигрантам, находящимся на границе с Беларусью, СМС-сообщения с призывом не верить распространяемой информации о возможности транзитом через Польшу попасть в Германию. Об этом вечером 13 ноября, написал в Twitter глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Среди мигрантов распространяются слухи, что якобы 15 ноября в рамках организованной акции за ними приедут автобусы из Германии, которые заберут их с границы, а Польша пропустит", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Польши, кроме польского, также на английском, арабском, французском и немецком языках.

"Это полная ложь и ерунда! Польша продолжит охранять границу с Беларусью. Те, кто распространяет такие слухи, стремятся побудить мигрантов штурмовать границу, что может привести к опасным последствиям", - предостерегает ведомство.

СМС вдоль всей границы

По словам министра внутренних дел Мариуша Каминьского, такие сообщения на английском языке получит каждый, чей сотовый телефон находится в приграничной зоне.

В воскресенье, 14 ноября, Польша сообщила о 223 попытках прорыва границы мигрантами за последние сутки. В Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи были предприняты две попытки силового пересечения границы, подчеркнула польская погранслужба. В твите министерства обороны Польши сообщается, что в ночь на 14 ноября мигранты, пытавшиеся прорваться через польскую границу, забросали силовиков камнями.

Ожидается, что в понедельник, 15 ноября, Евросоюз расширит санкции против Беларуси:  штрафные меры будут распространены на авиакомпании и турагентства, которые предположительно причастны к переправке беженцев к границе с Польшей, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз обвиняет Беларусь в намеренном провоцировании миграционного кризиса на границах с ЕС в отместку за санкции, введенные Брюсселем против Минска. Страны Балтии и Еврокомиссия обвинили Беларусь в "гибридной агрессии".

Ситуация на белорусско-польской границе осложнилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. В Польше происходящее называют самой сложной ситуацией с начала кризиса на границе.

Смотрите также:

  • Мигранты на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границе с Польшей

    На границе Беларуси и Польши сейчас скопилось большое число нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака, которые стремятся попасть в ЕС. Они предпринимают попытки прорвать заграждение из колючей проволоки, установленное Польшей. В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС, и с тех пор число нелегальных мигрантов значительно выросло.

  • Мигранты у колючей проволоки на границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Застрявшие между Польшей и Беларусью

    Мигранты фактически застряли на границе между Польшей и Беларусью. Польская сторона не пускает их на территорию ЕС, указывая, что для въезда нет оснований и что они являются инструментом гибридных атак со стороны Лукашенко. Правителя Беларуси обвиняют в том, что он провоцирует миграционный кризис, организовав переправку тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС.

  • Женщины греются у костра на границе Беларуси и Польши

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    На границу доставили из Минска

    По рассказам мигрантов, туристические агентства в их странах продают авиабилеты в Минск и оформляют им 30-дневную визу. Стоимость вместе с услугами "перевозчиков" составляет до 20 000 евро. Из Минска в зависимости от купленного пакета услуг их либо отвозят в гостиницу, либо отправляют в зал ожидания. Когда набирается группа, ее сажают в автобус и отвозят на границу.

  • Аэропорт в Эрбиле

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Начало пути мигрантов из Ирака

    Большинство нелегальных мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в ЕС, - граждане Ирака. В Минск они прибывают из трех городов на территории иракского Курдистана: Эрбиля, Шиладзе и Сулеймании. Под давлением ЕС Ирак с августа отменил прямые рейсы в Минск из Багдада. В Беларусь также едут из Сирии, Афганистана, Конго. Мигранты добираются в Минск через Дубай, Турцию, Ливан и Украину.

  • Нелегалы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Вначале - перелет в Минск, затем - граница с ЕС

    Беларусь значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До следующего марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов - вдвое больше, чем год назад. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС.

  • Минский аэропорт

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Рейсы с мигрантами не только в аэропорту Минска

    В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов. В связи с этим вскоре могут быть задействованы для обслуживания рейсов из стран Ближнего Востока еще пять белорусских аэропортов. Они превратятся из национальных в международные. Один из них расположен в городе Гродно, всего в 20 километрах от польской границы.

  • Пограничная полоса

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Что происходит в белорусском приграничье

    В белорусском законодательстве ничего не изменилось относительно посещения пограничной полосы гражданами Беларуси и иностранцами. Чтобы сюда попасть, надо предварительно обратиться в погранслужбу, уведомить о своих намерениях и получить пропуск. Нарушителям грозит штраф и депортация. Но сейчас в приграничье множество нелегалов. Они прячутся в лесах, пытаясь перейти границу с Польшей.

  • Мигранты на границе с Польшей

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Через белорусские леса - в Польшу

    По рассказам мигрантов, белорусские пограничники помогают им перейти на польскую сторону - режут проволочное заграждение или с помощью дронов находят безопасную лазейку. А уже в Польше с помощью геолокации в смартфоне мигранты определяют местоположение человека, который повезет их дальше. Например, в Германию.

  • Польские пограничники

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Мигранты не хотят оставаться в Польше

    По дублинскому регламенту, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС. Но в Польше беженцы предпочитают не регистрироваться и не оставлять свои отпечатки пальцев в дактилоскопической базе данных ЕС. Многим это удается, поэтому и число беженцев, которых немецкие власти могут отправить обратно в Польшу, крайне невелико.

  • Беженцы на белорусско-польской границе

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Цель беженцев - Германия

    Транспорт на польской стороне, как правило, представляет собой малый грузовой фургон, в кузов которого набивается по 30-40 человек. Легковая машина сопровождения едет впереди фургона для разведки. Если вдруг на дороге проверка, маршрут меняется. Польско-германская граница преодолевается разными способами: и на том же фургоне, и пешком, и на такси, и на общественном транспорте.

  • Контроль на границе Польши и Германии

    Как работает белорусский транзит мигрантов в ЕС

    Беженцы в Германии

    По данным немецкой полиции, в октябре через Беларусь и Польшу в ФРГ нелегально въехали 4900 мигрантов - вдвое больше, чем в сентябре. У всех выловленных или добровольно сдавшихся немецким властям нелегалов сотрудники полиции обнаруживают паспорта со штампом белорусских пограничников.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 10:34

Глава МИД Латвии о мигрантах на границе: "В интересах России прекратить то, что творит Лукашенко" (11.11.2011)

Аудио- и видеофайлы по теме

В Германии предложили отправлять мигрантов из Беларуси в Украину (11.11.2021)  

В Европу через Беларусь: мигранты на границе с Польшей (11.11.2021)  

Также по теме

Eine Beamtin der Bundespolizei bewacht zwei Migranten, die zuvor im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) nahe der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen wurden. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen. +++ dpa-Bildfunk +++

Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы Германии 05.11.2021

В октябре германско-польскую границу на всем ее протяжении пытались нелегально пересечь более 5 тыс. человек. С начала ноября в ФРГ прибыли почти 600 мигрантов из Беларуси.

Ein Flugzeug fliegt am 02.11.2015 am Flughafen Berlin-Tegel hinter Stacheldraht (Symbolbild zum Thema Abschiebung). Foto: picture alliance / Robert Schlesinger

Сирийская авиакомпания приостановила полеты в аэропорт Минска 13.11.2021

В компании это решение объяснили ростом напряженности на белорусско-польской границе.

Polish police officers check cars near the border to Belarus, that was closed because of a large group of migrants camping in the area on the Belarus side who had tried to illegally push their way into Poland and into the European Union, in Kuznica, Poland, Friday, Nov. 12, 2021. EU and Polish officials have accused the longtime leader of Belarus, President Alexander Lukashenko, of facilitating illegal border crossings in retaliation for sanctions the EU imposed on his government for its brutal crackdown on dissent following Lukashenko’s disputed reelection last year. (AP Photo/Matthias Schrader)

Власти Польши заявили о попытке белорусских военных разрушить пограничные заграждения 13.11.2021

По данным погранслужбы Польши, военные Беларуси срывали столбы ограждения, сносили колючую проволоку машиной и ослепляли польских пограничников лазерными лучами и стробоскопами.

Реклама

Самые читаемые

С глаз долой - из дома вон: почему немцы избавляются от кошек и собак  

Немецкий политик против приема мигрантов с белорусско-польской границы  

Достоевский о немцах: бесы или идиоты?  