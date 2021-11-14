Польша сообщила о 223 попытках прорыва границы мигрантами за сутки

В Польше за минувшие сутки зафиксировано 223 попытки мигрантов незаконно пересечь польскую границу с территории Беларуси. Польские власти вынесли решения о выдворении с территории страны 77 нелегалов, сообщила польская погранслужба в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 14 ноября. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы.

В твите министерства обороны Польши сообщается, что в ночь на 14 ноября мигранты, пытавшиеся прорваться через польскую границу, забросали силовиков камнями.

Позднее поступили сообщения, что один камень попал в шлем пограничника. Сила удара была столь велика, что шлем раскололся. При другой попытке пересечения границы около 50 нелегалов сумели разрушить часть пограничных заграждений. Задержаны 22 мигранта, пытавшиеся сквозь брешь прорваться на территорию Польши. Все они оказались гражданами Ирака.

Польская полиция сообщила, что за пособничество нелегальной миграции задержаны два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии. Их обвиняют в незаконном перевозе 13 мигрантов.

Министерство обороны Польши также сообщило в Twitter о провокациях со стороны белорусских силовиков. "Вчера провокаций белорусов стало больше. В районе Шудзялово сотрудники белорусских служб дважды забрасывали камнями польских солдат. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Обострение ситуации на белорусско-польской границе

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к польской границе подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. В Польше назвали происходящее самой сложной ситуацией с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усиление потока нелегалов, пытающихся через Беларусь проникнуть на территорию ЕС. Евросоюз обвиняет Беларусь в намеренном провоцировании миграционного кризиса на границах с ЕС в отместку за санкции, введенные Брюсселем против Минска. Страны Балтии и Еврокомиссия обвинили Беларусь в "гибридной агрессии".

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