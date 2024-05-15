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Владимир Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию

Александра Иванова
15 мая 2024 г.

Президента Украины должен был принять король Испании Филипе VI. Также было запланировано подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленгский (фото из архива)
Президент Украины Владимир Зеленгский (фото из архива)Фото: Ukraine Presidency/ZUMA Press/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне сложной ситуации на фронте отменил запланированный на 17 мая визит в Испанию, сообщают британский телеканал Sky News, а также украинские СМИ в среду, 15 мая.

По данным телеканалов Sky News и CNN Portugal, не состоится и запланированная на текущую неделю поездка главы украинского государства в Португалию. "Пресс-секретарь правительства Португалии заявил, что господин Зеленский отменил визит, однако не указал причину. Между тем правительство Испании отказалось предоставить комментарий по соображениям безопасности", - говорится на сайте Sky News.

В сообщении указано, что 17 мая Владимира Зеленского должен был принять король Испании Филипе VI. По данным журналистов, запланировано было также подписание украинским лидером и премьер-министром Испании Педро Санчесом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Как передает CNN Portugal, в окружении украинского президента дали понять, что "из-за сложной ситуации на нескольких участках фронта, в частности в Харькове, в данный момент выезжать за границу не рекомендуется". "Фактически Россия начинает оказывать все большее давление на второй по величине город Украины, захватив уже девять соседних населенных пунктов",  - отмечается также в публикации.

Наступление России под Харьковом

Российская армия начала наступление Харьковскую область 10 мая. Тогда агентство Reuters написало со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону. Местные власти эвакуируют население из Волчанска и окружающих его населенных пунктов.

 

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