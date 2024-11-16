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Владимир Кара-Мурза получил в Германии премию "За свободу"

Павел Мыльников
16 ноября 2024 г.

Освобожденный при обмене заключенными между Россией и Западом политик назвал награду признанием россиян, выступивших против войны с Украиной.

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Российский публицист Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-МурзаФото: Mustafa Yalcin/Anadolu/picture alliance

Российский публицист и оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза получил премию "За свободу" немецкого Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit). Церемония вручения состоялась во Франкфурте-на-Майне в субботу, 16 ноября.

Приговоренный к длительному сроку и выпущенный в ходе обмена заключенными политик с большим мужеством отстаивает свободу и права человека на своей родине, отметил бывший министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

Кара-Мурза - о мирной и демократической России

Сам публицист в своем выступлении подчеркнул, что рассматривает награду прежде всего как признание всех граждан России, открыто осудивших войну РФ против Украины и во многих случаях поплатившихся за это свободой. Премия Фонда имени Фридриха Наумана и аналогичные ей посылают отчетливый сигнал солидарности в адрес тех россиян, кто верит в идею полной надежд, мирной и демократической России будущего, указал политик.

Владимир Кара-Мурза был арестован в Москве весной 2022 года, а в апреле 2023-го был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Мосгорсуд признал политика виновным в государственной измене, распространении клеветы на российскую армию и сотрудничестве с "нежелательной" организацией. В минувшем августе Кара-Мурза был выпущен в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.

Среди лауреатов - экс-президент ФРГ

Премию Фонда имени Фридриха Наумана "За свободу" вручают каждые два года. Ее лауреатами становятся лица, способствующие развитию либерального гражданского общества и либеральных ценностей в Германии и Европе. В прошлом награду получали бывший президент Германии Йоахим Гаук (Joachim Gauck) и словацкий юрист Зузана Чапутова, на момент вручения занимавшая пост президента Словакии.

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