Виктор Ерофеев: Царь-Пацан оторвал Донбасс от Украины

Собственно, в этом заголовке и заключается новость дня. Она привела в ужас весь западный мир. А Путин уже празднует свою очередную победу. Он не боится никаких санкций и готов воевать, потому что он действительно Украину считает фейковым государством. Он стал теперь историком и обнаружил, что Украину выдумал… знаете кто? Ленин. А как же Киевская Русь? Так это и есть начало России. Украина теперь - враждебное государство, там правят, по Путину, неонацисты и националисты, а народ-то братский, они - это мы. Вот задача: как же их убивать, если что? Но есть такое понятие: бесчеловечность. И судьба Украины, как и Беларуси - лежать у Путина в кармане во имя торжества "русского мира", Российской империи и справедливости. Какой такой справедливости?

Реальность Путина

Здесь надо заглянуть в ту реальность, в которой живет наш Царь-Пацан и которую он отпаснул своим кремлевским товарищам. Может, кто-то из них и подавился этой реальностью, но вида пока не подает. Итак, у Царя-Пацана мир сформирован по крайней мере четырьмя понятиями. Первое - петербургская подворотня. Там живут гопники по своим законам. Там главное - победить, а других унизить, поставить раком. Второе - спортивные восточные единоборства, еще одна скрепа путинского сознания, зовущая к победе. Третья - работа в КГБ. Борьба с врагами во имя победы. Четвертая скрепа - восстановление границ Советского Союза. Это - справедливо, потому что американцы (по этой версии) разрушили великий Советский Союз, растаскали, как картошку из костра, республики к себе в лагерь, и "русский мир" готов к мести. Месть - любимое слово пацана.

Но взятие Донбасса разве не ошибка? Ведь вместе с кремлевским признанием "ДНР" и "ЛНР" автоматически денонсируются Минские соглашения, на которых Зеленский висел, как на крючке, по образному выражению российского министра Лаврова. Как же теперь давить на Киев? Не потому ли был так спокоен в своем ночном выступлении Зеленский? Удавка снята. Можно передохнуть. А Донбасс и так был путинским с 2014 года. Да и вообще… Недаром Ющенко как-то сказал, что для Украины Донбасс - чужее чуждого. Не украинская это ментальность. Как, впрочем, и Крым. И Украина работала с этой ментальностью слабо, бездарно. Потому и оторвался Донбасс.

Писатель Виктор Ерофеев

А как ловко все сделано Путиным? Американцы решили эвакуировать работников своего посольства из Киева, намекая, что Путин возьмет Киев, и тем самым лишая интервенции неожиданности. А Путин любит неожиданность. Ему неожиданность дороже всего. И что сделал Путин? Это тема военно-сентиментального романа: раздаются, по понятной причине, взрывы в Донбассе, подрывается военная машина, украинские диверсанты в количестве пяти человек переходят границу России. Их уничтожают. И вот как следствие десятки тысяч донбасских женщин, практически без багажа, с малыми детьми становятся беженцами - отправляются в Россию. Там их ждут 10000 рублей на человека и горячий прием. Наши соотечественники (через телевизор и в соцсетях) восторгаются гуманностью Кремля. И только интеллигенты-отщепенцы (одни и те же имена) пишут открытое письмо с проклятиями режиму. Будьте, дескать, прокляты. Сейчас и в будущем. В ответ - красивая кремлевская тишина. Ведь большинство русского народа с Кремлем: от парламента до бомжей.

Четыре мечты в Кремле

Однако, с точки зрения международного права, признание Царем-Пацаном донбасских "ДНР" и "ЛНР" - это огромный скандал. И что теперь делать западному миру, что делать Украине? Если бы я участвовал в европейских структурах, я бы сказал: дайте Украине скорейшую возможность войти в ЕС. Это реальная помощь стране в данный момент. Но это вряд ли случится, к дикой радости Путина. Все негодование Запада медленно осядет, как пыль. Опять начнутся дебаты о "Северном потоке - 2" и прочие склочные экономические переживания.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Владимиром Путиным в Москве

Наш Царь-Пацан вообще не боится Европы, он считает Макрона почтальоном Байдена и не менее высоко относится к реальной силе Шольца. Ему интересен только Байден - равный по силе, как ему кажется, пацан. Или - ковбой. Вот почему на заседании Совета безопасности у Путина возникла тема границы. В Украине проходит российско-американская граница. Другой нет. Перейдет ли Путин эту границу? Я думаю, у него могут по этому поводу четыре разных мечты.

Одна, маленькая - расширить Донбасс до границ Луганской и Донецкой областей. Это реальная война, кровь и много трупов. Придется биться в Мариуполе и других местах. Вторая - это Новороссия, о ней, нынче воскресшей, много говорилось в 2014 году. Отнять у Украины земли от Харькова по Молдавию, включая красавицу Одессу. Тут еще больше будет крови и трупов. Ну и что? Третья - забрать Киев и поставить свое правительство. Это море крови. Но кто считает трупы в пацанском сознании? Только слабаки. Наконец, четвертая мечта - взять всю Украину и выйти на границу с Польшей. Вот это настоящая мечта о восстановлении границ Советского Союза. Да, с этим придется повозиться. Но игра стоит свеч.

То, что произошло в Донбассе, можно охарактеризовать заменой ихтамнет на мыздесьесть. Но от перемены названий сущность не поменялась. Если мечты Царя-Пацана останутся пока мечтами, Украина получает момент передышки. Минские соглашения умерли. Более того, Украина становится гордой жертвой - мы справимся, но помогите! Путин залепил очередную пощечину западному миру. Сколько их уже было? Не счесть. Ну Крым - наверное пока самая главная. Но Донбасс - это тоже сильный удар. Путин - молодец, он доволен собой.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

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