 Что Шольц сказал в Москве о Донбассе, Навальном, Шрёдере и ″Мемориале″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.02.2022

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Германия

Что Шольц сказал в Москве о Донбассе, Навальном, Шрёдере и "Мемориале"

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые посетил в этой должности Россию и сделал заявления по целому ряду принципиально важных вопросов. DW выбрала восемь знаковых цитат.

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 15 февраля 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Москва, 15 февраля 2022 года

Новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) совершил 15 февраля свой первый визит в Россию в этой должности. После переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным он сначала выступил на совместной пресс-конференции, а затем отдельно пообщался с прессой. Вот восемь, по мнению DW, знаковых высказываний главы правительства ФРГ. 

О фразе Путина про "геноцид в Донбассе"

"Это резкое слово… Но оно неверное"

О российских войсках на границе с Украиной

"Не могу не повторять вновь и вновь, что мы очень озабочены тем, к чему приведут в ближайшее время сто тысяч солдат и их действия. Мы не можем найти разумной причины для такого сосредоточения войск. Поэтому срочно требуется деэскалация".

О призыве Думы признать "ДНР" и "ЛНР"

"Если резолюции, которые принял сегодня парламент, станут реальностью, это, естественно, будет означать нарушение минских договоренностей… Тогда процесс будет прерван и закончен, и это стало бы политической катастрофой". 

О расширении НАТО на восток

"Тут возникла довольно своеобразная ситуация, ведь оно вовсе не стоит на повестке дня, и все это прекрасно знают. Это не та тема, с которой нам придется иметь дело на наших постах, пока мы на них находимся. (Обращаясь к В.Путину) Я не знаю, как долго президент собирается оставаться на своем посту, у меня, во всяком случае, такое ощущение, что это может продлиться долго, но не вечно". 

О "Мемориале"

"С тревогой мы наблюдаем за тем, как сужается пространство для гражданского общества. Это особенно касается тех партнеров, с которыми нас связывает давнее и важное сотрудничество. Тут я хотел бы назвать группу "Мемориал". То, что она не может теперь продолжать свою деятельность, вызвало в Германии глубокое непонимание. Ведь это именно та организация, которая, в частности, внесла основополагающий вклад в выяснение судьбы советских подневольных рабочих в нацистской Германии. Мы надеемся, что в этом вопросе возможна положительная перспектива".    

О Герхарде Шрёдере

"Я не хочу комментировать частнопредпринимательскую деятельность бывшего политика. Он говорит не от имени Федеративной Республики Германия, а от своего имени".

Об Алексее Навальном

"Что касается г-на Навального, то у меня четкая позиция: вынесенный ему приговор несовместим с принципами правового государства. И я эту позицию уже неоднократно излагал в различных ситуациях".

О ситуации с RT в Германии

"Существует правовая процедура, в ходе которой можно подавать заявки (на получение лицензии на вещание в ФРГ. - Ред.), в том числе и те, которые еще не были поданы. Потом они обрабатываются в рамках действующих правил соответствующими ведомствами. Это происходит в рамках имеющихся законов, на которые все в равной мере могут положиться".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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Сообщение РБК с цитатой Путина о "геноциде" в Донбассе

Сообщение РБК с цитатой Путина о "геноциде" в Донбассе

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