Великобритания требует освобождения Алексея Навального

Великобритания призвала Россию незамедлительно освободить известного российского оппозиционера Алексея Навального и объяснить, как этот политик подвергся покушению с применением химического оружия. "Ужасает то, что Алексей Навальный, жертва отвратительного преступления, был задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 18 января.

"Вместо то, чтобы преследовать господина Навального, России следует объяснить, как могло быть применено химическое оружие на российской территории", - добавил он. Ранее с аналогичными требованиями к России обратился британский министр по разработке вакцины от COVID-19 Надхим Захави.

Финляндия и Дания обратились к властям России

Освобождения Алексея Навального потребовала также премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она заявила, что Москва должна расследовать отравление Навального и защищать права оппозиции, как подобает любой демократической стране. А глава МИД Дании Еппе Куфуд назвал задержание Навального столь же ожидаемым, сколь и неприемлемым. Он также напомнил, что Москва до сих пор не дала никаких ответов на вопросы об отравлении оппозиционера.

Реакция Москвы

Россия отвергла требования Запада, назвав их попыткой отвлечь внимание от кризисных явлений у себя дома. "Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ, прямо чувствуется, с такой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", - заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции в Москве 18 января.

Отравление Навального

Алексей Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Пройдя после выздоровления курс реабилитации, 17 января он вернулся в Россию и сразу же по прибытии был задержан правоохранительными органами. Представители ФСИН обосновали это тем, что 44-летний Навальный находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу "Ив Роше". Он останется под стражей до решения суда.

Навальный обвиняет в попытке его убийства президента России Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Москва отвергает эти обвинения. Навальный, несмотря на угрозу его жизни, неоднократно заявлял, что его место - в России, где он намерен продолжать свою борьбу против "системы Путина".

Смотрите также: