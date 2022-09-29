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Фото: Torsten Sukrow/Sulupress/picture alliance
ПолитикаГермания

Ведущие институты экономики прогнозируют рецессию в ФРГ

Сергей Ромашенко
60 мин. назад

На фоне энергетического кризиса экономисты ожидают обвала конъюнктуры в 2023 году. Только в начале года те же эксперты предсказывали рост экономики в Германии на уровне 3,1 процента.

https://www.dw.com/ru/vedusie-instituty-ekonomiki-prognoziruut-recessiu-v-germanii/a-63278618

Ведущие немецкие институты экономики прогнозируют обвал конъюнктуры в Германии в 2023 году на фоне нынешнего энергетического кризиса. В предстоящем году ожидается снижение ВВП в среднем на 0,4 процента, сообщается в осеннем прогнозе институтов экономики IfW, IWH и RWI, обнародованном в четверг, 29 сентября. Только в начале года те же институты еще прогнозировали рост экономики ФРГ в 2023 году на уровне 3,1 процента.

Резко увеличившиеся цены на газ привели к радикальному взлету цен на энергоносители и массированному снижению покупательной способности, констатируют экономисты, отмечая, что обострение ситуации на газовых рынках означает для Германии "перманентную потерю благосостояния".

Возвращение к росту лишь в 2024 году

В текущем году экономисты прогнозируют рост экономики в ФРГ в объеме 1,4 процента, несмотря на отрицательные показатели во втором полугодии. После рецессии 2023 года эксперты трех институтов ожидают роста экономики в 2024 году на уровне 1,9 процента.

По мнению экономистов, инфляция в Германии в предстоящем году достигнет 8,8 процента после 8,4 процента в текущем году. Постепенного возвращения к инфляции на уровне двух процентов можно ожидать не ранее 2024 года.

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