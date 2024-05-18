  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ОбществоУкраина

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации

Ася Миллер
18 мая 2024 г.

Новый закон ужесточил правила воинского учета, усилил санкции против уклонистов и конкретизировал положения об отсрочке.

https://p.dw.com/p/4g1Nn
Ukraine l Mobilisierung, Rekrutierung von Soldaten l Ausbildung
Фото: Ben Birchall/POOL/AFP via Getty Images

В субботу, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Положения документа меняют правила оповещения военнообязанных, воинского учета и призыва на военную службу.

Обязательное уточнение данных в ТЦК

Согласно новому закону, все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не дожидаясь повестки, обязаны в течение двух месяцев актуализировать свои персональные данные: ФИО, дату и место рождения, адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты.

В случае пребывания на территории Украины обновить данные можно в территориальном центре комплектования (ТЦК), центре предоставления административных услуг, а также через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Если же гражданин находится за границей - обновить актуализировать данные также можно через онлайн-кабинет призывника или через официальный электронный адрес или номер телефона ТЦК по месту пребывания на воинском учете.

Проверка военно-учетных документов

После вступления закона в силу все граждане Украины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского. Военный билет или временное удостоверение военнообязанного могут также попросить предъявить на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Вручение повестки с 18 мая

Вручать повестку, согласно новому закону, теперь могут: уполномоченные работники ТЦК, СБУ и подразделения Службы внешней разведки, работодатели, представители органов местного самоуправления, руководители учебных заведений при наличии распоряжения ТЦК, а также представители ЖКХ.

В случае уклонения гражданина от призыва ТЦК может обратиться в суд с иском о временном ограничении его в праве управления транспортным средством на время мобилизации.

Отсрочка от мобилизации

Новый закон отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Ее будут предоставлять только студентам очной формы, получающем образование выше полученного ранее. В то же время остается отсрочка для докторантов и тех, кого зачислили в интернатуру.

Предоставление отсрочки от мобилизации теперь также не предполагается для работников предприятий, учреждений и организаций Минобороны.

Не подлежат мобилизации: забронированные работники, лица с инвалидностью I или II группы, научные сотрудники и педагоги, работающие хотя бы на 0,75 ставки, многодетные граждане без задолженности по алиментам, родители-одиночки и ухаживающие за недееспособными близкими родственниками.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Закон о мобилизации принят: кого и как теперь будут набирать в украинскую армию. DW Новости

Закон о мобилизации принят: кого и как теперь будут набирать в украинскую армию. DW Новости

Верховная Рада в четверг, 11 апреля, приняла закон о мобилизации, который должен ускорить пополнение рядов ВСУ в условиях усиления натиска со стороны России.
11 апреля 2024 г.28:51 мин.
Украинские военнослужащие

Компании в Украине обяжут раздавать повестки сотрудникам

Компании в Украине обяжут раздавать повестки сотрудникам

После вступления в силу нового закона о мобилизации украинские фирмы будут обязаны не только вести военный учет сотрудников, но и обеспечивать их оповещение и прибытие в пункты сбора.
Политика15 мая 2024 г.
Президент Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в Украине

Президент Украины подписал закон о мобилизации заключенных

Президент Украины подписал закон о мобилизации заключенных

Законом разрешается мобилизация преступников, осужденных за нетяжкие деяния. Впредь в Украине за согласие пойти в армию преступники смогут рассчитывать условно-досрочное освобождение.
Конфликты17 мая 2024 г.