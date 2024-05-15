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Компании в Украине обяжут раздавать повестки сотрудникам

Ольга Лебедева
15 мая 2024 г.

После вступления в силу нового закона о мобилизации украинские фирмы будут обязаны не только вести военный учет сотрудников, но и обеспечивать их оповещение и прибытие в пункты сбора.

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащиеФото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

Руководителей украинских компаний обяжут обеспечивать вручение повесток. В новом законе об усилении мобилизации, который вступит в силу 18 мая, прописаны обязанности бизнеса по поводу оповещения военнообязанных работников, пишет в среду, 15 мая, украинская Судебно-юридическая газета.

Издание напоминает, что закон закрепляет понятие оповещения как "доведение сигналов и уведомлений (директив, распоряжений) до органов военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызове граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам".

При этом до изменений законодательства компании и организации были обязаны лишь вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа сотрудников и предоставлять соответствующую отчетность властям. В новом законе к этому добавляется обязанность "обеспечивать своевременное оповещение и прибытие" сотрудников на пункты сбора, указывает далее газета.

Закон о мобилизации в Украине

Новый закон о мобилизации был принят Верховной радой и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в апреле. Часть закона уже вступила в силу в начале мая. Согласно актуальному тексту закона, во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ и предъявить его по требованию представителя территориального центра комплектования (ТЦК), полицейского или сотрудника пограничной службы. В постановлении приведен список категорий военнообязанных, кому может быть предоставлена отсрочка от выполнения военного долга.

Законопроект о мобилизации вносился в Верховную раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре, но после начавшегося в обществе обсуждения документ был отправлен на доработку. Из принятого Верховной радой законопроекта изъята норма о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев в условиях режима военного положения.

 

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