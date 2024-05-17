Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных

Законом разрешается мобилизация преступников, осужденных за нетяжкие деяния. Впредь в Украине за согласие пойти в армию преступники смогут рассчитывать условно-досрочное освобождение.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, подписал закон о мобилизации заключенных, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной рады.

Согласно документу, некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти в армию по контракту на период военного положения. За это им будет положено условно-досрочное освобождение, но мобилизоваться в армию смогут не все, решение будет выносить суд.

В Минобороны Украины поясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в спецподразделениях. Для их зачисления потребуется заключение военно-врачебной комиссии и согласие командира принять таких бойцов.

Убийц на военную службу не возьмут

В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за преступления против национальной безопасности, за умышленные убийства двух или более лиц, уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности и за особые тяжкие коррупционные преступления.

По словам замминистра юстиции Украины Елены Высоцкой, на военную службу в обмен на УДО готовы отправиться около пяти тысяч заключенных. В свою очередь глава Минюста Украины Денис Малюська в интервью BBC News говорил, что мобилизовать можно "десять-двадцать тысяч" заключенных и "точно не больше".

Параллели с российской армией

На вопрос журналистов, не видит ли он параллелей с отправкой в зону боевых действий заключенных российских колоний, Малюська ответил: "Безусловно, параллель существует, не нужно обманывать себя, но все же идет речь о разнице в подходах. У них это была принудительная мобилизация, у них всех вынуждали пойти, у них никого не готовили, без подготовки это было просто "мясо".

Закон о мобилизации заключенных был принят Верховной радой 8 мая 2024 года. 11 апреля депутаты украинского парламента одобрили поправки к закону "О мобилизации", усиливающие в числе прочего ответственность для уклонистов от военной службы.