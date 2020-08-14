 В Украине отмечен максимальный прирост заражений коронавирусом | Новости из Германии об Украине | DW | 15.08.2020

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Украина

В Украине отмечен максимальный прирост заражений коронавирусом

За минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 в Украине выявлен еще у 1847 человек. Германия уже несколько дней сообщает о почти 1500 заразившихся. В России число новых случаев все еще превышает порог в 5000.

Врач в защитной одежде и медицинский микроавтобус в Киеве

В Украине прирост подтвержденных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 (1847 случаев) стал наибольшим с момента проникновения инфекции в страну, отмечает украинское министерство здравоохранения, в субботу, 15 августа. Общее число инфицированных достигло 89 719 человек, из них 2044 скончались, 47 430 выздоровели. Больше всего пациентов с заболеванием COVID-19 - в Львовской области (11 824), Киеве (10 392) и Черновицкой области (7434).

Между тем в Германии зафиксировано 1415 новых заражений, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Этот показатель незначительно снизился после максимального с 1 мая значения, достигнутого днем ранее. Всего в Федеративной Республике вирус обнаружен у 222 828 человек, 9231 пациент скончался, 6 летальных исходов пришлись на минувшие сутки.

В России число новых заражений по-прежнему превышает порог в 5000. За истекшие сутки в стране выявлено 5061 новое заражение и 119 смертей среди больных COVID-19, следует из данных оперативного штаба. Всего в стране коронавирусная инфекция обнаружена у 917 884 человек, 15 617 больных скончались, 729 411 выздоровели.

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    Автор: Марина Барановская


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