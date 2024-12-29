В Тбилиси протесты после инаугурации нового президента

Утром воскресенья часть протестующих направилась к парламенту Грузии, где прошла инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили. Шесть человек были задержаны, но вскоре отпущены.

Новые акции протеста состоялись в Тбилиси в воскресенье, 29 декабря, после инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили и согласия Саломе Зурабишвили покинуть президентский Дворец Орбелиани.

Как сообщает Telegram-канал Tblisi life, утром сразу после обращения Зурабишвили часть протестующих двинулась от Дворца Орбелиани к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели. Именно там проходила инаугурация Кавелашвили. Парламент усиленно охраняли силовики. Начались задержания.

Инаугурация Михаила Кавелашвили Фото: Irakli Gedenidze/AP Photo/picture alliance

По оценке Tblisi life, силовиков на утреннем митинге было больше, чем протестующих. Судя по видеозаписям с акции, в ней участвовали несколько десятков человек. После разгона и задержаний части из них потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на МВД, всего были задержаны шесть человек. "Сегодня правоохранители в ходе противостояния с протестующими перед зданием парламента задержали в административном порядке нескольких граждан, которые через несколько часов были освобождены под подписку", - заявили в МВД.

Действия Зурабишвили и новые протесты

Как сообщает журналист Зураб Джавахадзе, сама Зурабишвили не участвовала в протестной акции у парламента утром. После согласия покинуть Дворец Орбелиани она отправилась в кафедральный собор Грузинской православной церкви Светицховели в городе Мцхета близ Тбилиси. "Спасибо, что не пошли на конфронтацию и закончили конфликт", - обратился к ней один из священников.

В эти минуты у парламента на Руставели вновь собрались люди, проспект перекрыт. Акция протеста также проходит в Батуми. Неизвестно, присоединится ли Зурабишвили к протестующим на этот раз. Ранее она неоднократно выходила на митинги оппозиции против итогов парламентских выборов.