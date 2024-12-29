В Тбилиси протесты после инаугурации нового президента

В Тбилиси протесты после инаугурации нового президента29 декабря 2024 г.
Новые акции протеста состоялись в Тбилиси в воскресенье, 29 декабря, после инаугурации нового президента Грузии Михаила Кавелашвили и согласия Саломе Зурабишвили покинуть президентский Дворец Орбелиани.
Как сообщает Telegram-канал Tblisi life, утром сразу после обращения Зурабишвили часть протестующих двинулась от Дворца Орбелиани к зданию парламента Грузии на проспекте Руставели. Именно там проходила инаугурация Кавелашвили. Парламент усиленно охраняли силовики. Начались задержания.
По оценке Tblisi life, силовиков на утреннем митинге было больше, чем протестующих. Судя по видеозаписям с акции, в ней участвовали несколько десятков человек. После разгона и задержаний части из них потребовалась медицинская помощь.
Как сообщает Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на МВД, всего были задержаны шесть человек. "Сегодня правоохранители в ходе противостояния с протестующими перед зданием парламента задержали в административном порядке нескольких граждан, которые через несколько часов были освобождены под подписку", - заявили в МВД.
Действия Зурабишвили и новые протесты
Как сообщает журналист Зураб Джавахадзе, сама Зурабишвили не участвовала в протестной акции у парламента утром. После согласия покинуть Дворец Орбелиани она отправилась в кафедральный собор Грузинской православной церкви Светицховели в городе Мцхета близ Тбилиси. "Спасибо, что не пошли на конфронтацию и закончили конфликт", - обратился к ней один из священников.
В эти минуты у парламента на Руставели вновь собрались люди, проспект перекрыт. Акция протеста также проходит в Батуми. Неизвестно, присоединится ли Зурабишвили к протестующим на этот раз. Ранее она неоднократно выходила на митинги оппозиции против итогов парламентских выборов.