  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Права человекаГрузия

Саломе Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси

Александра Иванова
29 декабря 2024 г.

Назначенный коллегией выборщиков президентом Грузии Михаил Кавелашвили принес присягу. Саломе Зурабишвили призвала к новым выборам.

https://p.dw.com/p/4oeiE
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)Фото: Mirian Meladze/Anadolu/picture alliance

Президент Грузии Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец в воскресенье, 29 декабря, после вступления в должность нового главы государства - Михаила Кавелашвили - кандидата правящей партии "Грузинская мечта", утвержденного на этот пост по новой процедуре коллегией выборщиков.

"Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии", - цитируют Саломе Зурабишвили грузинские СМИ и Telegram-каналы. Как передает корреспондент DW в Тбилиси, обращаясь к своим сторонникам, которые с утра собрались у президентского дворца, она раскритиковала правящую партию "Грузинская мечта", которая "довела страну до тотального кризиса".

Кроме того, Зурабишвили пообещала, что будет работать над текстом документа, который станет основой для проведения в Грузии новых парламентских выборов. Ранее она неоднократно заявляла, что считает состоявшиеся 26 октября выборы, на которых победила "Грузинская мечта", сфальсифицированными.

Также она призвала "усилить фонды поддержки пострадавших, арестованных или оштрафованных в ходе акций (протеста против отклонения Грузии от курса на евроинтеграцию. - Ред.)".

Протесты в Грузии

Днем 28 декабря по всей Грузии прошла очередная многотысячная акция протеста против пророссийской политики партии "Грузинская мечта". Протестующие в разных городах выстроились в "Цепь единства за Грузию" - колонны держащихся за руки людей, которые растянулись на несколько километров.

Акция прошла спустя месяц после того, как пришедшие к власти в Грузии пророссийские политики заявили об отказе от ведения дальнейших переговоров о вступлении страны в ЕС. Возвращение на курс евроинтеграции было одним из главных требований протестующих.

Саломе Зурабишвили посетила акцию в Тбилиси, где демонстранты выстроились в колонну от Старого города до района Дидубе, сообщает издание Paper Kartuli.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участник протестов в Тбилиси против отказа властей от евроинтеграции

Протесты в Грузии. Что нужно знать

Протесты в Грузии. Что нужно знать

Массовые протесты в Грузии вызваны отказом властей страны от евроинтеграции до 2028 года. Участники уличных акций также недовольны результатами парламентских выборов, состоявшихся в конце октября.
Конфликты3 декабря 2024 г.9 фото
external

Красная карточка для Кавелашвили: как прошли первые непрямые выборы президента в Грузии?

Красная карточка для Кавелашвили: как прошли первые непрямые выборы президента в Грузии?

Первые непрямые выборы президента в Грузии прошли под знаменем протестов. В борьбе без конкурентов победил Михаил Кавелашвили, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Но у президентского дворца в Тбилиси может оказаться два хозяина, ведь действующий глава государства Саломе Зурабишвили объявила, что не покинет свой пост.
Политика14 декабря 2024 г.09:20 мин.
Демонстрант перед рядами полицейских в Тбилиси в день назначения нового президента страны

Оппозиция Грузии призвала ЕС признать режим в стране нелегитимным

Оппозиция Грузии призвала ЕС признать режим в стране нелегитимным

Грузинские политики просят ЕС отреагировать на назначение президентом страны инициатора закона об "иноагентах".
Политика15 декабря 2024 г.
Показать еще