Президент Саломе Зурабишвили - лицо грузинского протеста

Роль Саломе Зурабишвили на посту президента Грузиидолгое время была в значительной степени символической, а власть ее считали ограниченной. Однако недавно Зурабишвили стала лицом массовых протестов. Непосредственным поводом для них стали вызвавшие споры итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября, а также принятое вскоре после этого решение грузинского правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС. Эти протесты многие называют "движением сопротивления против пророссийского правительства".

Почти месяц сотни тысяч грузин выходят на улицы и в столице Тбилиси, и по всей стране, чтобы выразить свой протест. Демонстранты, скандирующие: "Русские" и "Рабы", терпят не только холод, но и жестокие действия полиции, которая применяет против них водометы и слезоточивый газ.

После того как правящая партия "Грузинская мечта" резко перешла к авторитарному стилю правления, ориентированные на Запад грузины, видят в Зурабишвили последний проблеск надежды. Так кто же она такая и что о ней известно?

От французского дипломата до президента Грузии

Саломе Зурабишвили родилась в Париже в семье грузинских политэмигрантов. В 1921 году ее семья бежала из Грузинской демократической республики, после того как войска большевистской России вошли в Тбилиси.

Получив образование в Париже и Нью-Йорке, Зурабишвили более 30 лет посвятила французской дипломатии, работая в США, Италии и Чаде, а затем вернулась на историческую родину, где занимала пост посла Франции в Грузии.

В 2004 году, по взаимному согласию президентов Франции и Грузии, она приняла грузинское гражданство и стала министром иностранных дел Грузии. За время своего пребывания на этом посту Зурабишвили подписала ключевые соглашения с НАТО и ЕС.

Почему Зурабишвили отвернулась от "Грузинской мечты"

В свое время Зурабишвили считалась сторонницей партии "Грузинская мечта". Некоторые эксперты полагают, что победить в президентской гонке ей помог сделавший свое состояние в России в 1990-е годы миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель партии "Грузинская мечта".

"Львиная доля заслуг во время ее президентства принадлежит Иванишвили. И из-за этого она в первые годы на посту президента закрывала глаза на некоторые тенденции. Но у нее были свои "красные линии", - говорит DW политолог Гия Хухашвили, бывший советник Бидзины Иванишвили.

Отношения между Зурабишвили и "Грузинской мечтой" изменились после того, как геополитический разворот партии в сторону от Запада стал более заметным на фоне вторжения России в Украину. Грузия, в которой более 80 процентов населения неизменно поддерживают интеграцию в ЕС, теперь все чаще согласует свою политику с Москвой. "Грузинская мечта" позиционирует себя как единственная партия, способная избежать новой войны с Россией, уже оккупировавшей часть Грузии. "Зурабишвили стояла перед выбором: личные обязательства перед Иванишвили или демократические ценности. И предпочла остаться верной себе и европейскому будущему своей страны", - считает Хухашвили.

Обвинения в мошенничестве и призыв к новым выборам

Противостояние вышло на новый уровень после спорных парламентских выборов в октябре и заявления правительства о замораживании переговоров о вступлении в ЕС. Зурабишвили, оппозиционные партии и группы гражданского общества обвинили правительство в фальсификации выборов и назвали их "нелегитимными".

Протесты оппозиции в Тбилиси Фото: DW

В итоговом отчете миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами была высказана аналогичная обеспокоенность по поводу "независимости институтов" и "давления на избирателей". "Многочисленные проблемы, отмеченные в нашем итоговом отчете, негативно повлияли на честность этих выборов и подорвали доверие общества к процессу", - говорится в заявлении. "Должны состояться новые, свободные и справедливые выборы. Это не подлежит обсуждению", - сказала в свою очередь Зурабишвили.

Несмотря на призывы к проведению международного расследования, "Грузинская мечта" решительно отвергла, что нарушения повлияли на исход выборов и обвинила президента Зурабишвили и оппозиционные партии в неспособности смириться с поражением. За этим последовало избрание парламентом нового президента Грузии. Им стал бывший футболист британского клуба "Манчестер Сити" и сборной Грузии Михаил Кавелашвили, известный своей антизападной риторикой, который был единственным кандидатом в президенты.

Как отреагировали западные страны?

Хотя некоторые западные страны призвали к проведению независимого расследования предполагаемых фальсификаций на выборах в Грузии и осудили последовавшие репрессии против протестующих, их реакция была довольно сдержанной. Однако США и страны Балтии ввели санкции против некоторых чиновников партии "Грузинская мечта" за подавление протестов.

Бидзина Лебанидзе, главный аналитик Института грузинской политики и лектор Йенского университета, сказал DW, что реакция Запада, скорее всего, будет зависеть от "масштаба и продолжительности" протестов. Однако некоторые эксперты полагают, что западные страны могут, в конечном итоге, принять реальное положение дел и признать легитимность правящей партии. "Признаки этого уже были продемонстрированы визитом в Грузию генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, который, похоже, готов как-то сотрудничать с правительством "Грузинской мечты", - сказала DW Нино Хелая, политолог из Тбилиси.

Ален Берсе (слева) и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе Фото: Georgian Prime Minister Press Office/AP/picture alliance

Что ждет Зурабишвили дальше?

"Я здесь, и я останусь здесь, потому что этой стране срочно нужен легитимный парламент", - заявила Зурабишвили в недавнем публичном выступлении, подразумевая, что почти все государственные институты "захвачены" правящей партией.

Некоторые эксперты говорят, что у Зурабишвили есть уникальная независимая позиция от "Грузинской мечты" и оппозиции, и она "могла бы направлять общественное недовольство". Тем не менее остается открытым вопрос, сможет ли она перейти от роли "символической фигуры" к "активному лидеру оппозиции". "Протестующие срочно нуждаются в сильном политическом руководстве, и нерешительность Зурабишвили в том, чтобы полностью взять на себя эту роль, рискует подорвать движение в критический момент", - считает Лебанидзе.

Михаил Кавелашвили Фото: Vano Shlamov/AFP

Обострение ситуации в Грузии ожидается 29 декабря, когда должна пройти инаугурация нового президента и Зурабишвили должна уступить пост Кавелашвили. Она пообещала не покидать пост президента до проведения легитимных парламентских выборов и остаться в стране. "Посмотрим, останется ли она на свободе или окажется в тюрьме", - сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе из партии "Грузинская мечта".

В одном из своих почти ежедневных обращений к общественности 24 декабря Саломе Зурабишвили еще раз подчеркнула свою решимость. "Конституция была растоптана, но она выстояла, как и Грузия. Я могу только продолжать служить стране и оставаться верной ей", - заявила политик.